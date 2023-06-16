«Сберкорус» подключил inSales к кадровому ЭДО

Цифровая платформа электронного документооборота «Сберкорус» завершила внедрение кадрового документооборота для сотрудников inSales. К сервису КЭДО «Сберкорус» подключено 190 сотрудников, половина из которых работает в удаленном формате.

Цифровизация кадрового документооборота помогла ускорить на 70% процесс подписания документов и сократить операционные затраты компании на пересылку бумажных оригиналов. Расход бумаги в кадровом департаменте уменьшился до четырех упаковок за полгода, а количество потерянных документов снизилось до нуля.

Сотрудники inSales получили возможность трудоустраиваться и подписывать все документы в онлайн-формате без необходимости отправлять бумажные оригиналы по почте. Теперь в КЭДО оформляются трудовые договора и соглашения о конфиденциальности, прием и передача техники, направляются заявления на отпуск, подписываются дополнительные соглашения к трудовым договорам, приказы на командировки, а также внутренние нормативные акты, в том числе касающиеся кибербезопасности.

Использование электронного документооборота значительно упростило прием на работу и взаимодействие как с удаленными сотрудниками, так и с работающими в офисе. Эффективность решения отметил не только кадровый департамент, но и все, кто оформлял документы через систему.

Внедрение КЭДО в inSales началось в июне 2022 г. Уже на первом этапе, после обучения и подписания соглашения на обработку персональных данных, компания начала планомерно переводить всех сотрудников и их процессы в электронный формат. На данный момент все основные документы оформляются через КЭДО.

«Переход на КЭДО помог нам значительно сократить трудозатраты на отправку и получение документов, освободив время и ресурсы для решения других задач. Теперь сотрудники могут моментально подписать все необходимые заявления без необходимости посещать офис или почту. Внедрение такой системы — необходимый шаг для нашей компании. КЭДО закрывает очень большую часть проблем, возникавших ранее из-за обязанности оформлять бумажные документы. Сами работники тоже положительно отзываются о системе, отмечая, что с ее помощью многие процессы стали прозрачнее и проще», — сказала менеджер по кадровому делопроизводству в inSales Анастасия Платонова.

«Интернет-компании высоко ценят решения, помогающие сократить трудозатраты и ускорить бизнес-процессы. Цифровизация кадрового документооборота экономит не только деньги, но и время — бесценный ресурс в конкурентной борьбе. Пока КЭДО только укрепляется в нашей повседневной жизни, однако я уверен, что в 2023 г. сервис придет в каждую третью компанию в России, так как выгоды от его внедрения очевидны», — сказал директор департамента продуктов и развития бизнеса «Сберкорус» Арсен Думикян.