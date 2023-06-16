«Нота» и «Мой офис» создадут систему унифицированных коммуникаций

Российский вендор программного обеспечения «Нота», входящий в холдинг «Т1», и платформа для организации облачного сервиса хранения и совместного редактирования документов «Мой офис» заключили партнерское соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в рамках ПМЭФ-2023 заместителем генерального директора по развитию бизнеса «Нота» Антоном Спириным и коммерческим директором разработчика офисного софта «Мой офис» Александром Иванниковым.

Ключевым направлением взаимодействия двух компаний станет расширение партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений холдинга «Т1», в том числе сервиса видеоконференцсвязи Dion и платформы для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса «T1 CRM». Оба продукта включены в реестр отечественного ПО, что крайне важно для клиентов из числа государственных учреждений и компаний с госучастием уровня enterprise.

Технологическое партнерство позволит интегрировать сервисы совместного редактирования документов «Мой офис» в сервис видеоконференцсвязи Dion, создав платформу унифицированных коммуникаций. Помимо этого, стороны планируют интегрировать решение для редактирования и управления документами «Мой офис» в систему учета «T1 CRM».

«Мы в «Мой офис» стремимся обеспечить поддержку как можно большего количества отечественных ИТ-продуктов, как системных, так и прикладных. Особенно эта стратегия актуальна для востребованных на рынке решений, к которым, без сомнения, относятся продукты холдинга «Т1». Подписание с коллегами соглашения о сотрудничестве очень своевременно, оно направлено на ускорение бизнес-процессов в российских организациях и развитие проектов цифровой трансформации» — сказал Александр Иванников, коммерческий директор разработчика офисного софта «Мой офис».