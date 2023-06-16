МГУ переходит на «Мой офис»

«Мой офис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявила о заключении на ПМЭФ-2023 соглашения о сотрудничестве с Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и начале проекта перехода вуза на отечественное офисное ПО.

В рамках соглашения «Мой офис» предоставит МГУ право использовать программное обеспечение «Мой офис Стандартный» для 6 тыс. пользователей с целью проведения пилотных проектов и последующего внедрения на инфраструктуре вуза. Сотрудничество с МГУ предполагает возможность получения обновлений ПО в течение 3 лет.

Стороны договорились совместно разрабатывать учебные курсы по отечественному ПО и методические материалы для преподавателей, которые будут включены в электронную библиотеку. По разработанным программам будет организовано обучение в рамках учебной программы вуза и курсов повышения квалификации.

В дополнение к этому соглашением предусмотрено и взаимовыгодное сотрудничество в области науки и образования. Так, на базе МГУ планируется проведение ряда научно-исследовательских работ, направленных на улучшение программных продуктов в части изучения пользовательского опыта и последующей адаптации ПО к потребностям пользователей. Мой офис, со своей стороны, предоставит возможность прохождения производственной практики для студентов МГУ.

Стороны также договорились организовывать и совместно проводить серию мероприятий, направленных на популяризацию знаний в области использования отечественного ПО: олимпиад, конференций, семинаров и хакатонов.

«МГУ всегда был и остается научно-образовательной платформой поддержания технологического суверенитета. Расширяя фундаментальные знания, наши ученые формируют основу для создания отечественных технологий практически во всех отраслях науки. Сферы ИТ, больших данных, искусственного интеллекта, супервычислений – это не исключение. Практически в каждой ИТ-компании мира работают выпускники МГУ, носители научных идей Колмогорова и Тихонова. Вопрос достижения технологического суверенитета уже не первый год стоит перед университетом, но сейчас он оказался особенно важным в связи с невозможностью использования импортного программного обеспечения. Мы понимаем, что переход на отечественное ПО должен сопровождаться не только приобретением лицензий, но и обучением сотрудников и студентов новым технологиям. Совместно с компанией «Мой офис» мы организуем этот процесс в Московском университете. Подписанное сегодня Соглашение станет началом ряда совместных программ, направленных на развитие российского ИТ-образования. Вместе с компанией «Мой офис» мы намерены совершенствовать информационно-коммуникационную среду ведущего университета страны и продолжать строить современный цифровой университет с учетом безусловного приоритета российских программ и разработок», — сказал Виктор Садовничий, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Сотрудничество с МГУ — это большая честь для любой российской ИТ-компании. Мы с большим уважением относимся к ведущему вузу страны и со своей стороны готовы оказать учебному заведению всестороннюю поддержку при реализации инициатив по переходу на отечественное ПО. Нам особенно приятно, что соглашение с МГУ выходит за рамки традиционного тестирования программных продуктов — университет напрямую заинтересован в развитии российской ИТ-отрасли и намерен помогать с реализацией различных программ, способствующих формированию технологического суверенитета страны», — сказал Павел Калякин, генеральный директор «Мой офис».