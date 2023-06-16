ГТЛК договорилась с Evocargo о сотрудничестве в сфере автономных грузоперевозок

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и компания Evocargo, предоставляющая сервис на базе электрических автономных платформ собственного производства, договорились о сотрудничестве в сфере автономных грузоперевозок. Об этом CNews сообщили представители концерна «Телематика».

Соответствующее соглашение 15 июня 2023 г. подписали генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих и генеральный директор Evocargo Марсель Нигметзянов в рамках Петербургского международного экономического форума.

В соответствии с заключенным соглашением партнеры займутся разработкой предложений по развитию рынка автономных перевозок грузов, созданием условий для внедрения и массового применения комплексной услуги по перевозке грузов с помощью автономных электрических грузовиков, в том числе с использованием механизма лизинга ГТЛК и логистических решений Evocargo.

«ГТЛК накопила большой опыт по продвижению новых типов транспортных средств, который пригодится при запуске автономных грузоперевозок и для продвижения на рынке специализированного транспорта. Мы видим высокий коммерческий потенциал в этом сегменте рынка – использование автономных грузовиков в перспективе позволит повысить среднюю скорость доставки грузов и снизить себестоимость их перевозки», – сказал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

«Подписание меморандума является важным событием для логистической индустрии. В логистической отрасли растет спрос на экономически эффективные модели бизнес-процессов. Автономный логистический сервис Evocargo не только отвечает этому запросу, но и способствует устойчивому развитию. Партнерство с ГТЛК станет плодотворным фундаментом для масштабирования сервиса автономных грузоперевозок и создания доступных комплексных предложений для бизнеса в сфере логистики», – отметил генеральный директор Evocargo Марсель Нигметзянов.

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Компания ООО «Эвокарго» (Evocargo), созданная в 2020 г. в Москве, разрабатывает автономные логистические решения полного цикла. «Эвокарго» предлагает логистическую услугу по сервисной модели с применением автономного транспорта собственного производства на складских и производственных площадках. Сервис позволяет снизить расходы на содержание флота до 37%.

ГТЛК – российская лизинговая компания, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании. 100% акций компании находится в федеральной собственности.