Врачи Центра Алмазова заполнили более 17 тыс. медпротоколов с помощью голоса

Специалисты Центра Алмазова с помощью технологии голосового ввода заполнили более 17 тыс. медицинских протоколов при лучевой диагностике. Об этом объявили на Петербургском международном экономическом форуме.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Центр Алмазова первым в Санкт-Петербурге внедрил решение на основе искусственного интеллекта для голосового заполнения медицинских документов. Продукт Voice2Med распознает специализированную медицинскую лексику, преобразует голос врача в текст, ускоряет и упрощает заполнение документов. Совместно со специалистами Центра Алмазова мы проводим обучающие семинары, где студенты медицинских вузов знакомятся с современными цифровыми решениями. Так, с помощью специальных демо-стендов, каждый студент может самостоятельно заполнить протокол голосом. Это помогает адаптироваться к современным технологиям, обеспечивает мягкую интеграцию студентов – будущих медицинских специалистов, а главное — развивает консистентность, преемственность фундаментальных знаний и новейших технологических решений».

Евгений Шляхто, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Минздрава России: «За два года рентгенологи нашего учреждения заполнили голосом более 17 тыс. исследований лучевой диагностики, зафиксировали экономию 20-30% времени на заполнении протоколов и значительное увеличение пропускной способности кабинетов лучевой диагностики. Голосовой ввод избавляет врачей от рутины, помогает принять больше пациентов, а также быстрее сформировать заключение. Центр Алмазова активно использует различные модели искусственного интеллекта в практической клинической деятельности, будет продолжать работать над созданием цифровых систем принятия решений в здравоохранении и развитии персонифицированной медицины».

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Voice2Med — решение для голосового заполнения медицинских протоколов на основе искусственного интеллекта, разработанное группой ЦРТ. При осмотре пациентов, проведении лабораторного исследования или заполнении медицинских документов врач с помощью гарнитуры произносит информацию, которая с помощью технологий распознавания речи расшифровывается и переносится в протокол, оптимизируя время врачей. Решение доступно для врачей уже девяти специальностей, в том числе позволяет в два раза быстрее заполнять СЭМД — структурированные электронные медицинские документы, входит в реестр отечественного ПО, поддерживает работу на российских операционных системах.

Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения c 32-летним опытом. Группа ЦРТ реализовала более 5000 ИИ-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, на Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart City.