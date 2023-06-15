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В Тверской области протестируют российские программно-аппаратные решения

Программное обеспечение и оборудование предоставят компании «Ред софт», «Аквариус» и «Кейсистемс».

Российские разработчики будут содействовать укреплению технологического суверенитета региона и популяризации российских программно-аппаратных решений в Тверской области. Четырехстороннее соглашение заключено 14 июня 2023 г. на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом CNews сообщили компании «Ред софт».

Со стороны правительства Тверской области документ подписала заместитель председателя правительства Тверской области – министр финансов Тверской области Марина Подтихова.

В рамках соглашения стороны договорились развернуть программно-аппаратные комплексы на базе региональных органов исполнительной власти с использованием российских ИТ-продуктов и государственных информационных систем. Для этого российские разработчики предоставят правительству региона на безвозмездной основе программное обеспечение и оборудование. Предварительно компании проверили корректность работы ИТ-продуктов и подтвердили их совместимость.

Среди продуктов – серверы, системы хранения данных и другая компьютерная техника «Аквариус», система управления виртуализацией серверов и рабочих станций «Ред виртуализация» и операционная система «Ред ОС сервер» от «Ред софт», а также программные решения по планированию бюджетов, закупкам и отчетности «Кейсистемс».

Испытания продлятся в течение полугода, за это время стороны также будут участвовать в выставочных мероприятиях и круглых столах по развитию российских информационных технологий в Тверской области.

«Соглашение дает возможность познакомиться на практике с российским программно-аппаратным комплексом, оценить характеристики ИТ-продуктов. Мы планируем в рабочем режиме обсуждать с разработчиками технические тонкости перехода на отечественные технологии, советоваться с ними и предлагать инициативы по совершенствованию техностека. Уверена, что такое сотрудничество приведет к дальнейшему развитию ИТ-отрасли в Тверской области и решению задач в области импортозамещения», — сказала министр финансов Тверской области Марина Подтихова.

«Развертывание испытательных стендов направлено, в первую очередь, на столь важное в вопросах импортозамещения преодоление психологического барьера со стороны пользователей, важно убедить их в работоспособности комплекса в целом. Кроме того, нам как разработчикам программного обеспечения необходимо делиться компетенциями и знаниями, а также слышать обратную связь для дальнейшего совершенствования своих продуктов. Такое взаимодействие играет существенную роль в вопросах достижения технологического суверенитета страны», — отметил заместитель генерального директора Ред софт Рустам Рустамов.

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