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У голосового помощника приложения «Моя Москва» появилось имя

У голосового помощника приложения «Моя Москва» появилось имя. Жители столицы в течение нескольких недель голосовали в проекте «Активный гражданин» за лучший из пяти вариантов: «Мос», «Москва», «Маша», «Катя» и «Анна». В голосовании приняли участие более 175 тыс. горожан. Большинство голосов получило имя Москва. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Голосовой помощник пока работает в тестовом режиме, но уже сейчас обрабатывает десятки тысяч запросов в месяц. Мы планируем обучать его новым сценариям взаимодействия с пользователями и в перспективе сделать доступным не только в приложении “Моя Москва”, но и в других цифровых сервисах города. Теперь благодаря жителям у виртуального ассистента появилось имя. Это поможет сделать его более узнаваемым и удобным для взаимодействия», — сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

На первом этапе голосования жители предлагали свои варианты имени для виртуального ассистента. Основными критериями были краткость, благозвучность, легкое произношение и ассоциация с Москвой или Россией. Также название не могло совпадать с именами других голосовых помощников. От горожан поступило более 60 тыс. вариантов, из которых выбрали пять самых популярных.

Имени Москва отдали более 46 тыс. голосов. Около 45 тыс. голосов получил вариант «Мос», а имя Маша предпочли 36 тыс. пользователей. Имя Катя набрало 14 тыс. голосов, а Анна — 13,6 тыс.

Виртуальный ассистент помогает получить городские услуги. Например, с его помощью можно передать показания счетчиков воды и электричества, узнать об успехах и домашних заданиях ребенка в школе, записаться к врачу или оплатить счета. Также с ним можно поговорить на повседневные темы.

Для распознавания вопросов и поиска ответов голосовой помощник использует технологии искусственного интеллекта. Когда пользователь нажимает на значок микрофона и задает вопрос, робот преобразует его в текст, а нейросеть ищет ответ в базе знаний. Затем голосовой помощник отвечает на вопрос, показывает на экране нужную информацию или окно для получения услуги. Если запрос был сформулирован непонятно или не полностью, робот выведет на экран подсказки.

***

Приложение «Моя Москва» заработало в начале 2019 г., и за это время его скачали 4,9 млн пользователей. Оно доступно в официальных магазинах App Store, Google Play и AppGallery.

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