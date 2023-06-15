«Сберсервис» запустит 11 быстрых электрозарядных станций в Липецкой области

Правительство Липецкой области и «Сберсервис» заключили соглашение о развитии информационных технологий и искусственного интеллекта, а также цифровой и ESG-трансформации региона. Подписи под документом поставили заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин и генеральный директор компании «Сбербанк-сервис» Алексей Евтушенко. В рамках соглашения «Сберсервис» выступит оператором зарядной инфраструктуры и установит в Липецкой области 11 быстрых электрозарядных станций мощностью 150кВт каждая, что позволит заряжать более 330 электромобилей ежедневно.

«В 2022 г. на территории Липецкой области было зарегистрировано 247 электромобилей, по состоянию на 1 января 2023 года эта цифра увеличилась до 421. Мы видим, что популярность экологичного транспорта в регионе растёт, и активно работаем в части расширения электрозаправочной инфраструктуры», – отметил Роман Петрухин.

Проект планируется реализовать в 2023 г. Весь цикл по установке и дальнейшему обслуживанию зарядных станций обеспечат специалисты компании.

«Реализация инициатив по ESG-трансформации Липецкой области позволит сократить негативное влияние на окружающую среду, а также повысить качество и доступность услуг для населения. Мы не планируем останавливаться и в ближайшие время масштабируем проект по Центрально-чернозёмному району», – сказал Алексей Евтушенко, генеральный директор «Сберсервиса».

«В Липецкой области успешно работает завод по производству электромобилей. Каждый четвёртый проданный электрокар собран у нас. Мы идем по пути ESG и поэтапно развиваем инфраструктуру зарядных станций. Сейчас в регионе 16 электрозарядок. Будут еще. Также мы планируем запустить электротакси. Во-первых, это поможет снизить выбросы вредных веществ и сделать воздух чище. Во-вторых, это экономически выгоднее, чем ездить на бензине», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Напомним, в сентябре 2022 г. в Липецкой области был открыт завод по производству электромобилей, планирующий производить до 100 тыс. автомобилей в год.