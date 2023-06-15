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«Русатом Инфраструктурные решения» и Воронежская область подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») в рамках Петербургского международного экономического форума подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Воронежской области. Стороны планируют развивать взаимодействие в сфере энергетики, цифровых технологий, цифровизации городской среды, энергоснабжения и транспортной инфраструктуры.

В настоящее время в Воронежской области реализуются сразу несколько совместных проектов между компанией и регионом. В частности, в Воронеже внедрены цифровые решения для организации парковочного пространства, и на условиях концессии дочерняя компания РИР управляет городскими парковками. Также «Квадра» (входит в РИР) является основным поставщиком в регионе горячей воды и тепловой энергии. На принципах государственно-частного партнерства компания проводит модернизацию внутриквартальных сетей в городе, меняет магистральные трубопроводы. Соглашение призвано расширить направления совместной работы и запустить новые проекты на территории региона.

В соответствии с документом стороны планируют реализацию новых проектов модернизации и цифровизации коммунальной инфраструктуры, в том числе с привлечением средств государственной поддержки. РИР и Воронежская область проработают возможность развития сотрудничества по внедрению цифровых технологий в сфере государственного управления, энергетики, транспортной инфраструктуры, туризма. Соглашением предусмотрена работа по цифровой трансформации и дальнейшему развитию технологий умного города в регионе.

Соглашение подписано на пять лет с возможностью пролонгации.

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