«РИВЦ-Пулково» расширил функциональность модуля «Мониторинг исполнителей»

Разработчик ИТ-решений для гражданской авиации «РИВЦ-Пулково» объявил о доработке функциональности модуля «Мониторинг исполнителей», входящего в состав автоматизированной системы «Кобра». Новая функциональность позволяет осуществлять контроль за перемещением персонала и техники на перроне и за его пределами.

Модуль представлен двумя видами рабочих мест — 2D (плоская карта перрона) и 3D (трехмерная карта перрона). Он позволяет просматривать оперативные и архивные данные на графической карте, получать реальные данные в онлайн-режиме о траектории маршрутов объектов в соответствии с заданной целью, демонстрировать индикацию занятости персонала и техники, своевременно предупреждать о возможных сбоях в обслуживании, а также отправлять сообщения в модуль «Мобильные рабочие места».

Новая функциональность включает редактор зон внимания, геотрекинг техники, выбор периода отображения геотрекинга от 30 минут до 2 суток, отображение ближайшего к ресурсу адреса и фильтрацию отображения ресурсов.

«Расширение функционала модуля «Мониторинг исполнителей» позволит аэропортам более эффективно контролировать перемещение персонала и техники на перроне и за его пределами, своевременно реагировать на возможные сбои в обслуживании и повышать качество работы», — отметил Глеб Головченко, генеральный директор «РИВЦ-Пулково».