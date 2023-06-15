ПЭК автоматизирует складскую логистику с применением автономных грузовиков Evocargo

Мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК и компания Evocargo, предоставляющая сервис на базе электрических автономных платформ собственного производства, приняли решение о сотрудничестве в области применения автономного транспорта для логистики. Об этом CNews сообщили представители концерна «Телематика».

Соответствующее соглашение 14 июня 2023 г. на 26-м Петербургском международном экономическом форуме подписали совладелец ПЭК Вадим Филатов и генеральный директор Evocargo Марсель Нигметязянов.

В рамках соглашения планируется применение автономных электрических грузовиков Evocargo для перевозки грузов на закрытых территориях ПЭК. Сервис Evocargo на базе автономного транспорта компании будет использоваться для бесперебойной и безаварийной перевозки грузов на терминалах, складах, фулфилмент-центрах логистического оператора, способствуя повышению эффективности транспортных процессов и снижению уровня аварийных ситуаций с человеческим фактором. Партнеры также займутся разработкой функциональных и технических требований к автономным грузовым тягачам категории N3 производства Evocargo специально для ПЭК.

Evocargo – компания, запустившая логистический сервис на базе автономных электрических грузовиков собственного производства. Партнерство Evocargo с ПЭК будет способствовать технологическому развитию всей отечественной индустрии грузоперевозок.

ПЭК автоматизирует складскую логистику с применением автономных грузовиков Evocargo

Марсель Нигметзянов, генеральный директор Evocargo, прокомментировал, что подписание меморандума является знаковым событием для обеих сторон, которое положит начало для прочного и взаимовыгодного сотрудничества компаний в области развития автономной логистики.

«Evocargo – единственная компания на рынке сегодня, которая предлагает умное и эффективное решение для грузоперевозок на базе автономных платформ собственного производства. Мы надеемся, что партнерство с ПЭК, как с одним из крупнейших логистических операторов, станет знаковой вехой для развития грузоперевозок с использованием автономного электрического транспорта», – сказал Марсель Нигметзянов.

Вадим Филатов, совладелец, заместитель директора ПЭК напомнил, что у ПЭК уже есть опыт эксплуатации автономных грузовиков Evocargo на складских площадках. Первый эксперимент компания запустила в 2020 г. Автономная платформа EVO-1 доставляла грузы между складами ПЭК. Эксперимент показал снижение числа простоев и нулевую аварийность, несмотря на высокий трафик крупнейшего логистического центра ПЭК в Москве, в Бутово.

«Опытная эксплуатация прошла успешно. К тому же, Evocargo за три года разработал и выпустил более технологичные модели грузовиков, которые сканируют пространство и видят препятствия на пути. Благодаря этому ПЭК может запустить регулярные беспилотные перевозки по территории своих логистических центров. Рассчитываем ускорить доставку на 14% за счет непрерывного движения грузовиков, а также снизить число простоев на этапах погрузки-разгрузки», – отметил Вадим Филатов.