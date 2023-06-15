Omega.Future откроет в ОАЭ производство 3D-принтеров и робототехники

Российская ИТ-компания Omega.Future подписала соглашение о создании совместного предприятия с платформой Sinaha, занимающейся продвижением товаров в Объединенных Арабских Эмиратах. Соглашение предусматривает строительство в Абу-Даби завода по производству 3D-принтеров и образовательной робототехники. Также планируется разработка образовательной программы для школ ОАЭ, по которой дети будут обучаться конструировать и программировать роботов.

«Сотрудничество с платформой Sinaha — это отличная возможность для российского бизнеса с минимальными затратами выйти на рынки арабского мира. Я рад, что мы нашли взаимопонимание с нашими восточными партнерами и договорились о совместном развитии таких перспективных направлений, как робототехника и аддитивные производственные технологии. У Omega.Future есть ряд инновационных разработок, в которых мы видим экспортный потенциал и перспективу дальнейшего развития международного сотрудничества», — отметил Ярослав Алейник, CEO Omega.Future.

«В Sinaha мы усердно работаем над привлечением глобальных инвестиций и технологий, чтобы идти в ногу с научными разработками, и подписываем стратегические соглашения для привлечения новых технологий в страну, включая создание завода по производству 3D-принтеров и роботов», — сказал Мухаммед бен Салим бен Кардус аль-Амири, председатель совета директоров Sinaha.

Sinaha — платформа электронной коммерции и маркетинга, специализирующаяся на поддержке национальных отраслей и продуктов, а также их продвижении на международных рынках. Sinaha напрямую работает с производителями и крупными поставщиками и служит оптовым и розничным рынком для национальных продуктов в ОАЭ и за их пределами.

Omega.Future — российский разработчик ИТ-решений для комплексной цифровой трансформации государства и бизнеса. С 1999 г. оказывает услуги в области системной интеграции, является разработчиком и поставщиком решений в сферах образовательной и промышленной робототехники, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, аддитивных технологий. Разработчик более 20 программных продуктов, входящих в реестр российского ПО. В портфеле компании более 2 тыс. реализованных проектов в России и СНГ. В числе партнеров и клиентов — региональные и федеральные министерства и ведомства РФ, администрации городов, государственные корпорации, крупнейшие вузы РФ.