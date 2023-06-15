«Корус консалтинг» внедрил корпоративный портал для «Альмакоргруп»

ГК «Корус консалтинг» внедрила корпоративный портал для «Альмакоргруп» на базе своего продукта K-Team. В результате проекта компания получила современную площадку для коммуникации сотрудников, единое информационное пространство и систему для развития проектного управления. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг».

«Альмакоргруп» – многопрофильная компания, которая занимается строительством и реконструкцией объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Основной объем работ выполняется своими силами при помощи штата в более чем 1500 человек. Для коммуникации между сотрудниками не хватало площадки, которая позволила бы повысить вовлеченность в корпоративную культуру и производственные процессы, информированность о последних новостях компании и отрасли. Для решения этой задачи руководство «Альмакоргруп» решило запустить корпоративный портал, реализацию проекта поручили партнеру «Корус консалтинг».

Специалисты внедрили корпоративный портал на базе готового решения K-Team, что позволило сократить время и стоимость проекта по сравнению с разработкой идентичной функциональности с нуля. Для этого развернули коробку решения, адаптировали ее под задачи бизнеса. Обеспечили сквозную авторизацию пользователей для удобной работы в системе. Теперь у сотрудников есть быстрый доступ к новостям, полезным сервисам и контактам коллег в том числе с мобильных устройств.

В результате проекта у «Альмакоргруп» появилась площадка для коммуникации сотрудников, единое информационное пространство для ознакомления с последними новостями компании и отрасли. Кроме того, у компании теперь есть система для развития проектного управления, на базе которой бизнес планирует оптимизировать внутренние процессы. На создание портала ушло два месяца.

Компания продолжит развивать корпоративный портал. По плану – интеграция с системой дистанционного обучения пользователей, модернизация блока «Задачи и проекты» под требования производства, расширение функциональности бронирования переговорных комнат.

«Интранет должен стать ключевой площадкой для коммуникаций в компании и объединить всех сотрудников. Он упростит для них ежедневную работу и станет инструментом решения бизнес-задач подразделений. По мере развития портал будет включать все больше блоков и функций, что позволит охватить весь спектр HR-задач», – сказал Антон Бобров, директор департамента корпоративных сервисов ГК «Корус консалтинг».

«Цель ООО «Альмакоргруп» – сделать портал единым информационным окном для сотрудников, руководителей и подрядных организаций партнеров. За время пользования корпоративным порталом были реализованы блоки отчетности показателей производственной программы, рациональной модели трудовых ресурсов и KPI ключевых сотрудников», – отметил Алексей Бажинов, исполнительный директор «Альмакор-динамичные решения».

***

Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. и реализовала с тех пор более 1300 проектов во всех отраслях экономики. Сегодня в «Корус консалтинг» работают более 1200 сотрудников.