ИИ-разработчик Smart Engines добился углеродной нейтральности

Отечественный разработчик систем распознавания документов, банковских карт и баркодов Smart Engines достиг углеродной нейтральности. Полностью компенсировать карбоновый след компания сумела за счет участия в проектах по восстановлению лесов на территории России. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

В мае 2023 г. сотрудники Smart Engines высадили 3500 саженцев черешчатого дуба на территории национального парка «Смоленское Поозерье», располагающегося в Смоленской области и охраняемого ЮНЕСКО.

Черешчатый дуб занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и является среди растущих в России деревьев одним из лидеров по способности поглощать углекислый газ, уступая только осине и березе. Гектар дубового леса, по данным сервиса восстановления лесов «Посади лес», способен поглотить 212 тонн углерода за 50 лет.

Одно распознавание, осуществленное с помощью ИИ-технологий Smart Engines, требует энергии, эквивалентной 0,0001 г CO2. Высадка 1 га дубового леса, подсчитали в компании, компенсирует экологический ущерб от всех распознаваний на обозримую переспективу.

Это уже вторая лесовосстановительная инициатива, осуществленная при поддержке Smart Engines. Прошлой осенью сотрудники компании посадили четыре тысячи сеянцев черешчатого дуба на территории национального парка «Угра» в Калужской области.

Деятельность по восстановлению лесов является частью ESG-стратегии, которую Smart Engines сформировала в 2020 г. Она предусматривает последовательное снижение энергопотребления и компенсацию углеродного следа. В том же году Smart Engines присоединилась к Глобальному договору Организации объединенных наций (ООН).

«На рынке ИИ-решений России мы являемся проводниками и пропагандистами идей ответственной разработки технологий и разумного потребления. Наша компания минимизировала экологический ущерб от нашей деятельности. С одной стороны, на уровне алгоритмов мы постоянно уменьшаем вычислительную сложность и, соответственно, энергопотребление. С другой – высаживаем деревья и таким образом компенсируем карбоновый след», – сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.