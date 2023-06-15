CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Импортонезависимость
|

«Дамате» начала внедрение проекта по управлению стадом КРС на молочном комплексе в Тюменской области

«Дамате» начала внедрение проекта по управлению стадом КРС на молочном комплексе в Тюменской области. Новый проект подтвердил статус особо значимого и получил поддержку по национальной программе.

Группа компаний «Дамате» начала реализацию проекта по управлению стадом крупного рогатого скота на базе животноводческого комплекса «Тюменские молочные фермы». Новый проект внесен в перечень особо значимых проектов и получил поддержку фонда «Сколково» в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Цель проекта – заместить действующую иностранную систему управления стадом и обеспечить большую функциональность по сравнению с той, что предлагают зарубежные аналоги.

В настоящее время ведется параметризация технических характеристик будущей системы. Этап практического внедрения планируется начать с сентября 2023 г. Перевод системы в промышленную эксплуатацию ожидается в IV квартале 2024 г.

Система, получившая пилотное название «Молоко 2.0», будет включать набор сервисов для контроля текущих процессов и прогнозное моделирование показателей; встроенные конструкторы отчетности и интеграционные механизмы по передаче данных в государственные системы; возможность осуществления BI-аналитики в контуре «Молоко 2.0»; встроенный конструктор бизнес-процессов.

Система представляет собой облачное SaaS-решение, дорабатываемое на основе распространенной на рынке системы «Селэкс» петербургского разработчика в сфере племенного животноводства «Плинор».

«Дамате» развивает молочное животноводство, переработку молока и собственные генетические проекты. В состав группы входит молочный комплекс «Тюменские молочные фермы», рассчитанный на производство 55 тыс. тонн молока-сырья в год. Ферма расположена в Голышмановском районе Тюменской области, ее мощности позволяют содержать 13,5 тыс. голов КРС, из которых 6 тыс. голов – дойное стадо. Животноводческий комплекс «Дамате» был официально введен в эксплуатацию в 2017 г. Его стоимость составила 6 млрд руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева

«Ростелеком» начал производство аналогов телеком-оборудования Cisco, Huawei, Nokia

Окупаемость коммерческих мегаЦОДов в России оценивается в 14 лет

Как банда «решальщиков» и следователей вымогала 15 миллиардов у владельцев Merlion

Власти удвоили субсидии разработчикам российского «железа». Выручка прошлых проектов превысила 40 миллиардов

Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

10 главных мифов об электромобилях

Показать еще

Наука

Естественную историю придется переосмыслить — у динозавров обнаружили нейрокогнитивные способности

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между открытым и глубоким космосом

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп
Показать еще