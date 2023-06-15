«Дамате» начала внедрение проекта по управлению стадом КРС на молочном комплексе в Тюменской области

«Дамате» начала внедрение проекта по управлению стадом КРС на молочном комплексе в Тюменской области. Новый проект подтвердил статус особо значимого и получил поддержку по национальной программе.

Группа компаний «Дамате» начала реализацию проекта по управлению стадом крупного рогатого скота на базе животноводческого комплекса «Тюменские молочные фермы». Новый проект внесен в перечень особо значимых проектов и получил поддержку фонда «Сколково» в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Цель проекта – заместить действующую иностранную систему управления стадом и обеспечить большую функциональность по сравнению с той, что предлагают зарубежные аналоги.

В настоящее время ведется параметризация технических характеристик будущей системы. Этап практического внедрения планируется начать с сентября 2023 г. Перевод системы в промышленную эксплуатацию ожидается в IV квартале 2024 г.

Система, получившая пилотное название «Молоко 2.0», будет включать набор сервисов для контроля текущих процессов и прогнозное моделирование показателей; встроенные конструкторы отчетности и интеграционные механизмы по передаче данных в государственные системы; возможность осуществления BI-аналитики в контуре «Молоко 2.0»; встроенный конструктор бизнес-процессов.

Система представляет собой облачное SaaS-решение, дорабатываемое на основе распространенной на рынке системы «Селэкс» петербургского разработчика в сфере племенного животноводства «Плинор».

«Дамате» развивает молочное животноводство, переработку молока и собственные генетические проекты. В состав группы входит молочный комплекс «Тюменские молочные фермы», рассчитанный на производство 55 тыс. тонн молока-сырья в год. Ферма расположена в Голышмановском районе Тюменской области, ее мощности позволяют содержать 13,5 тыс. голов КРС, из которых 6 тыс. голов – дойное стадо. Животноводческий комплекс «Дамате» был официально введен в эксплуатацию в 2017 г. Его стоимость составила 6 млрд руб.