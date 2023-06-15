CorpSoft24 совместно с «Т1 Инновации» внедрила отечественную HRM-систему в «Русгидро»

CorpSoft24 совместно с «Т1 Инновации» внедрила систему управления персоналом (HRM) на базе отечественной платформы «1С:Предприятие» в «Русгидро» в рамках программы импортозамещения. В результате внедрения у предприятия вырастет эффективность кадровых процессов: время подготовки отчетности сократится на 20%, а затраты на развитие и сопровождение решения уменьшатся на треть.

Группа «Русгидро» — российский энергетический холдинг, который объединяет более 60 гидроэлектростанций, тепловые электростанции и электросетевые активы, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты.

До старта проекта в «Русгидро» действовала система управления персонала ИСУП на базе SAP HR, которая была серьезно кастомизирована под требования законодательства РФ. Следствием кастомизации ИСУП были существенные временные и финансовые затраты на подготовку обновлений системы в связи с изменениями законов и требований бизнеса.

При этом часть необходимой «Русгидро» функциональности отсутствовала. Например, межфилиальные переводы работников реализовывались через увольнение / прием на работу вместо кадрового перемещения. Из-за архитектурных особенностей ИСУП подобные доработки были очень дорогостоящими.

В то же время в некоторых дочерних обществах «Русгидро» на момент старта проекта осуществлялась эксплуатация решений на платформе «1С:Предприятие 8». Обновление отечественных решений в случаях изменения законодательства происходило более оперативно и менее затратно, детализация регламентированной отчетности была на более высоком уровне, была автоматизирована интеграция с государственными ИС.

В 2022 в рамках процесса импортозамещения было принято решение о замене ранее действующей системы ИСУП на отечественный программный продукт «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп» версии 3.1.

Исполнителем по проекту стало «Русгидро ИТ сервис», а CorpSoft24 и «Т1 Инновации» выступили как субподрядчики, обладающие необходимой экспертизой и уже имеющие успешный опыт перевода решений SAP на платформу «1С:Предприятие 8».

«Благодаря слаженной работе проект был реализован всего за 7 месяцев. При этом он охватил исполнительный аппарат и 22 филиала «Русгидро»: автоматизировано более 5000 рабочих мест при одновременном подключении до 500 сотрудников», — сказал Григорий Павлюков, руководитель проектов «Т1 Инновации».

«В ходе проекта наши специалисты совместно с «Т1 Инновации» разработали систему «Луч» на базе ПП «1С:ЗУП 8 КОРП» с использованием СУБД PostgreSQL. Система была установлена на серверном оборудовании общества, проведены необходимые настройки, осуществлен ввод в эксплуатацию. Кроме того, был проведен инструктаж пользователей, выполнена миграция исторических данных по сотрудникам, начислениям и выплатам, а затем осуществлен ввод «Луч» в промышленную эксплуатацию и настроена интеграция со смежными системами компании», — рассказал Николай Волков, руководитель проектов CorpSoft24.

В результате проекта в «Луч» автоматизированы следующие функциональные блоки: управление организационно-штатной структурой, кадровое делопроизводство, воинский учет, охрана труда, учет рабочего времени персонала, учет отсутствий сотрудников, расчет заработной платы и других видов начислений, личный кабинет сотрудника, учет льгот и негосударственное пенсионное обеспечение.

«Сжатые сроки проекта диктовали свои условия: акцент был смещен с расширения функционала типовой конфигурации на проработку качественной миграции исторических данных в новую систему. Выявленные расхождения в подходе к расчету заработной платы принимались заказчиком, чтобы максимально сохранить типовой функционал новой платформы, а уже в процессе опытно-промышленной эксплуатации «Луч» формировался список функциональных разрывов. Этот подход позволил соблюсти временные рамки и одновременно подготовить максимально полный реестр функциональных требований для развития новой системы», — отметил Николай Волков.

CorpSoft24 была создана вычислительная инфраструктура, которая обеспечила работоспособность системы с требованиями более 500 одновременно работающих пользователей и доступностью 98%.

Такая доступность предполагает работу в режиме 24/7 с регламентным окном в 1 час в день и максимально допустимым временем простоя 120 часов в год.

В результате перехода на новую систему работа кадровой службы «Русгидро» и филиалов не останавливалась ни на один день, начисления и выплаты заработной платы более 5000 сотрудников были осуществлены в установленные сроки. Качество перенесенных исторических данных позволило не допустить ошибок в начислениях зарплаты персонала.

В результате время подготовки управленческой и регламентированной отчетности в компании сократится на 20%, а затраты на дальнейшее развитие и сопровождение решения уменьшатся на 20-30%.

Кроме того, ожидается сокращение операционных и административных расходов на кадровое делопроизводство на 5%. Такие показатели будут достигнуты за счет использования централизованных механизмов поддержки принятия управленческих решений кадровых процессов и оперативного реагирования на изменения законодательства.