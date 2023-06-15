Comindware представил локализованную версию отчета PEX Network 2023: рост интереса к low-code решениям и приоритеты цифровизации бизнеса

Компания Comindware из области разработки ПО для бизнес-процессного и workflow управления, завершила работу над локализацией в России исследования PEX Network «Трансформация бизнеса в условиях неопределенности и риска». Документ содержит анализ актуальных глобальных трендов и востребованных подходов в области цифровой трансформации, включая растущую популярность low-code и no-code решений. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Отчет PEX Network 2023 представляет результаты ежегодного глобального опроса компаний, который содержит важные показатели о целях инвестиций в бизнес-процессы на ближайшие 12 месяцев. Эти данные дополняются экспертным анализом от членов Совета PEX Network, включая специалистов из JP Morgan Chase & Co., Chevron, Eli Lilly & Co. и Novartis. Компания Comindware ежегодно выпускает локализованную версию отчета для рынка России с учетом трендов на локальном рынке и комментариями своих ведущих аналитиков.

Согласно данным последнего исследования, интерес к low-code и no-code решениям продолжает увеличиваться — с 23% в 2022 г. до 49% в 2023 г.

«Наше наблюдение за тенденциями в России демонстрирует, что интерес к low-code и no-code решениям постоянно растет, — сказал Игорь Простоквашин, ведущий бизнес-аналитик Comindware. — Причина этого вполне очевидна — эти технологии позволяют компаниям сократить свои расходы на автоматизацию и в то же время ускорить процесс цифровой трансформации, который сегодня стал критически важным для успешного ведения бизнеса в любой отрасли».

По данным аналитиков PEX, цифровизация бизнеса стала приоритетным направлением инвестиций. Компании активно инвестируют в повышение операционной эффективности и оптимизацию процессов для обеспечения необходимой гибкости в текущих экономических условиях.

Кроме того, отмечается усиление прагматического подхода к трансформации бизнеса: вместо снижения расходов, компании стремятся совершенствовать свои процессы. Соответственно, бюджеты на эти цели продолжают расти второй год подряд — 26% опрошенных заявили о планировании увеличения инвестиций в ближайшие 12 месяцев.

Сейчас многие компании находятся в поиске решений для комплексной трансформации и фокусируют внимание на поддержке экономно эффективной операционной модели в условиях неопределенности. Также наблюдается смещение фокуса с глобальных на более локальные инициативы, что объясняет растущую популярность аджайл-методологии.

Что касается вызовов, то, по данным PEX, бюджетные ограничения продолжают оставаться ключевым вызовом в области трансформации бизнеса. Это же актуально и для России.

«Это связано с необходимостью доказывать высокую степень возврата инвестиций от процессных инициатив, даже если предыдущие проекты уже показали свою эффективность. Поэтому сохраняется критическая важность замеров и аналитики в любом проекте трансформации», — отметили аналитики Comindware.

Кроме этого, по словам экспертов, с появлением большого числа новых цифровых решений и платформ, стала актуальной проблема их интеграции. Около 10% опрошенных компаний в рамках исследования PEX уже столкнулись с этой проблемой, и это число, вероятно, продолжит расти. Это подводит рынок к тому, что появляется необходимость внедрения гибких и совместимых решений, которые могут легко интегрироваться в существующую цифровую среду организации.

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PEX Network — глобальное сообщество, включающее более 190 тыс. BPM-профессионалов и руководителей, которые хотят улучшить свой бизнес благодаря реализации процессного подхода к управлению и совершенствованию операционной деятельности компании. Comindware — российская компания с историей более 10 лет, присутствует на глобальном рынке, разработчик Comindware Business Application Platform, low-code платформы для построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. С 2018 г. компания занимает первую строчку в рейтинге крупнейших разработчиков BPMS от CNews Analytics.