AUXO и Directum заключили соглашение о партнерстве

Цифровая трансформация стала еще доступнее для российского бизнеса. Компании запустят сразу несколько новых проектов внедрения корпоративного ПО. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Список партнеров Directum пополнил системный интегратор AUXO. Его специалисты отмечают рост спроса на цифровые решения, способные оптимизировать работу крупных предприятий и ускорить переход на импортонезависимые продукты.

«Учитывая большой опыт и уникальные компетенции обеих сторон, вместе мы сможем эффективно решать задачи по комплексной цифровой трансформации организаций, — сказала Татьяна Кухарева, руководитель отдела по работе с партнерами AUXO. — Наше сотрудничество гарантирует клиентам качественное обслуживание и внедрение передовых корпоративных систем».

Компания будет предлагать все продукты Directum, в том числе интеллектуальную систему цифровизации бизнес-процессов и документооборота Directum RX. Она отличается набором готовых решений, высокой масштабируемостью, встроенным искусственным интеллектом и возможностью гибкой адаптации с помощью инструментов no-code и low-code. Дополнительное преимущество в том, что клиентам не составляет труда найти проверенных исполнителей для внедрения и наполнения системы, так как вокруг нее уже сформировалось сообщество экспертов.

«Для развития продуктов Directum большое значение имеет профессиональная экспертиза наших новых коллег. С ними на рынке станет еще больше специалистов, которые имеют компетенции в области настройки, поддержки и разработки функциональных модулей наших систем», — отметил Илья Красавин, руководитель отдела развития партнерской сети Directum.

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AUXO — ИТ-компания, которая более 30 лет предоставляет комплексные решения в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений для всех отраслей в России и странах СНГ.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.