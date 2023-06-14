«Тинькофф» открывает доступ к платформе собственной разработки для мониторинга и анализа работы ИТ-систем

«Тинькофф» открывает для партнеров доступ к платформе собственной разработки для мониторинга и аналитики работы ИТ-систем в реальном времени Sage. Первым клиентом платформы стала НСПК.

Платформа Sage позволяет обрабатывать данные из любых ИТ-систем в компании и использовать их для операционной и бизнес-аналитики, контроля работы приложений и клиентских сервисов, а также в целях информационной безопасности.

Sage работает в «Тинькофф» с 2019 г. и помогает поддерживать бесперебойность работы как внутренних систем, так и сервисов, которыми пользуются клиенты. В разработку Sage в «Тинькофф» было инвестировано более 100 тыс. человеко-часов.

Ключевые возможности Sage: собирает информацию о состоянии всех ИТ-систем и бизнес-процессов компании в режиме реального времени; обеспечивает надежность и доступность критичных цифровых сервисов; направляет алерты и предупреждает о сбоях еще до того, как их заметят пользователи; позволяет отследить, кого из пользователей задела выявленная ошибка системы и оперативно на это отреагировать. Быстрое устранение сбоев положительно влияет на пользовательский опыт, позволяет минимизировать риски и сохранить лояльность клиентов; обладает удобным и понятным интерфейсом – можно наглядно визуализировать бизнес-метрики и настраивать дашборды для многочисленных ИТ-систем.

С помощью понятных дашбордов система наглядно демонстрирует работоспособность всех программ и процессов в каждый момент времени и сигнализирует о проблемах, если на каком-то участке произошел сбой.

В «Тинькофф» Sage сейчас обрабатывает 13,7 млн уникальных временных рядов каждые 30 секунд и визуализирует их в более 6 тыс. наглядных дашбордов для разных бизнес-подразделений.

Платформу Sage уже внедрил партнер «Тинькофф» — НСПК («Национальная система платежных карт», оператор платежной системы «Мир» и процессинговый центр Системы быстрых платежей). С помощью Sage в НСПК были объединены в единый интерфейс мониторинга различные виды телеметрии, реализованы визуализации для ситуационных центров и панелей мониторинга, настроены алерты и многое другое.

«Тинькофф» выводит на рынок платформу Sage, как и другие сервисы собственной разработки, в рамках стратегии развития технологического суверенитета страны. Платформа Sage подходит для работы в различных российских компаниях любого масштаба. В ближайшее время планируется к выпуску бесплатная редакция платформы (community edition) для небольших ИТ-инфраструктур.

Иван Липкин, начальник управления прикладного мониторинга, операционно-технологического департамента НСПК, сказал: «НСПК как оператор национальной платежной системы «Мир» выполняет критически важную роль в обеспечении платежного суверенитета страны. В наши задачи, в том числе, входит обеспечение бесперебойности обработки десятков миллиардов транзакций в год. Мы должны поддерживать максимальную доступность и отказоустойчивость всех сервисов. На сегодняшний день эксплуатация высоконагруженных систем сильно завязана на современных системах мониторинга и операционной аналитики в онлайн. Мы рады, что наши партнеры из «Тинькофф» выпустили универсальную платформу для решения вышеперечисленных задач, которая удовлетворяет нашим, признаюсь, очень высоким требованиям к функционалу. Решение Tinkoff Sage подошло нам по всем параметрам: мы смогли объединить в единый интерфейс мониторинга различные виды телеметрии, реализовать онлайн-работу с данными, интегрировать решение в соответствии с нашими требованиями к высокой надежности, а также обеспечить наш ситуационный центр и всех инженеров эксплуатации удобным инструментом для мониторинга и real-time-аналитики».