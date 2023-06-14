«СКБ Контур» помог Министерству предпринимательства и туризма Башкортостана автоматизировать сбор информации о субъектах МСП

Правительство Республики Башкортостан и «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий. В рамках соглашения российский ИТ-разработчик создал для Министерства предпринимательства и туризма региона программу, которая автоматизирует сбор данных о субъектах МСП. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Одной из задач министерства является сбор и актуализация данных о субъектах малого и среднего бизнеса, в том числе по получателям субсидий и грантов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Ранее сбор данных и мониторинг изменений проводили вручную: собирали данные о финансовых показателях каждой компании, уплаченных ею налогах и т.д. Нужные сведения сотрудники искали на сайте ФНС и в других официальных источниках.

Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан: «Сбор информации о субъектах МСП – важная составляющая работы Министерства предпринимательства и туризма. Ранее она занимала длительное время и требовала значительных трудозатрат. Переход на «цифровые рельсы» позволил ускорить этот процесс и повысить качество анализа данных и, как следствие, эффективность аналитической работы в целом».

Программа, созданная компанией-разработчиком, оптимизировала процесс поиска информации. Решение для автоматизированной проверки контрагентов – API «Контур.фокуса» интегрировали в Excel и настроили проверку по нужным критериям. Теперь данные о субъектах МСП, такие как сведения о статусе предпринимателя в едином реестре субъектов МСП, наличии задолженностей по налогам, стадии банкротства, исполнительных производствах и еще ряду критериев обновляются автоматически.

Геннадий Разумикин, министр цифрового развития Республики Башкортостан: «Автоматизация любых процессов сегодня это необходимость. В условиях скорости современного мира правительство старается максимально внедрять цифровые системы управления во все сферы государственного управления. А отечественные технологии, за непродолжительное время уже плотно вошедшие в обиход госслужащих, для нас надежная и адаптивная основа».

Технологическое решение собирает нужные сведения из открытых и официальных источников и загружает их прямо в Excel. Для поиска достаточно ввести ИНН. Выгрузка занимает считанные минуты. Возможности программы позволяют быстро делать нужные выборки: фильтровать компании по разным критериям. Это ускоряет формирование отчетов.

Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.фокуса»: «Автоматизация проверки упростила сбор и актуализацию данных о субъектах малого и среднего предпринимательства. Теперь специалисты загружают списки ИНН субъектов МСП и по одному клику в рабочем документе отображаются все значимые изменения компаний».

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«Контур.фокус», сервис для детальной проверки контрагентов, помогает быстро получить нужную информацию о любой компании в одном окне: данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитраж, банкротство, долги и др. Проверять контрагентов можно в веб-версии или автоматизировать этот процесс, интегрировав сервис в учетную систему компании с помощью API «Фокуса».

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.