«Росатом» зарегистрировал новую цифровую платформу для управления промышленными объектами

Цифровые продукты компании «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в гскорпорацию «Росатом») расширяют экосистему российского ПО в рамках импортозамещения. Актуальная версия решения «Инфраструктурная IoT-платформа версия 1.3», созданная компанией, включена в Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Программное обеспечение предназначено для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий, настройки энергоэффективных режимов работы оборудования на промышленных объектах, в офисных зданиях и жилых домах. Платформа имеет встроенную систему интеграции с цифровыми двойниками зданий (BIM). В ней реализована функциональность предупреждения возникновения аварийных ситуаций. ПО активно внедряется на объектах недвижимости, привлекая заказчиков простой и быстрой настройкой, отказоустойчивой работой и конкурентным ценообразованием.

В ПО «Инфраструктурная IoT-платформа» реализована функциональность SCADA для диспетчеризации и управления инженерным оборудованием в зданиях для создания ситуационного центра и центра контроля инженерных систем предприятия. Благодаря встроенной функциональности решение позволяет снижать эксплуатационные затраты, оптимизировать работу инженерных систем и повышать эффективность обслуживающего персонала.

В настоящее время данное ПО внедряется на крупном объекте площадью более 50 тыс. квадратных метров. Он укомплектован инженерным оборудованием, генерирующим более 50 тыс. сигналов в секунду. Объект находится в центральном регионе и является рабочим местом для нескольких сотен людей, обеспечивается работа критически важной инфраструктуры.

Также реализованы около 10 пилотных проектов с использование платформы РИР по всей территории России. Практика применения подтверждает сокращение эксплуатационных затрат от 9 до 16%, при этом производительность труда сотрудников повышается в 5 раз.

В мае в реестр также была включена новая версия платформы «Умный город 2.1». Теперь в данном реестре сразу 10 цифровых сервисов РИР для управления городом. В продуктовом портфеле компании есть решения по городскому управлению, коммунальной инфраструктуре, ресурсоснабжению и городскому хозяйству, развитию туризма и индустрии гостеприимства, взаимодействию с населением, развитию предпринимательской активности, интеллектуальным транспортным системам и другие.