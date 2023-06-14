Робот-учитель из России будет преподавать робототехнику детям в ОАЭ

Робот Promobot V.4, разработанный в России и владеющий несколькими языками, приступил к работе в этой школе, где он будет представлять «живой» лабораторный помощник на дополнительных уроках в общеобразовательной школе Oasis School в Эмирате Аджман в ОАЭ. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

С помощью «Промобота» дети из ОАЭ смогут практически освоить программирование, электронику и мехатронику. Образовательная программа, включающая шесть лабораторных работ, будет разработана совместно с роботом Promobot V.4. Этот сервисный робот предназначен для работы в многолюдных местах и может выполнять роль консультанта, сотрудника аэропорта, гида или администратора.

«Особенность изучения робототехники с промоботом заключается в том, что это настоящий робот, который уже работает в 43 странах мира. Дети смогут познакомиться с работой искусственного интеллекта на практике, а не только в виртуальных моделях. Это уникальная возможность: российский робот, точные копии которого уже активно используются во всем мире, от США до Австралии. Дети смогут разрабатывать целые проекты, и любое успешное решение может быть передано нашим разработчикам, а затем реализовано на роботе, например, в национальном Банке Омана», – сказал директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

«Промобот»

Для учеников школы Oasis School робот открывает возможность научиться созданию и программированию роботов. Такие навыки будут полезны в будущем для автоматизации рутины, например, для обработки запросов в учреждениях или доставки грузов. В процессе обучения ученики также освоят навыки управления роботами, изучат различные сценарии общения между человеком и роботом, а также получат опыт распознавания лиц на примере последней модели Promobot.

Для компании «Промобот» это не первый опыт сотрудничества с образовательными учреждениями из иностранных государств. Ранее, российский робот уже начал работу в группе частных школ «Махариши Видья Мандир» в г. Ченнаи.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.