Отечественная разработка позволяет сэкономить время и деньги на найме сотрудников в три раза

Отечественная ИТ-компания Artsofte на базе своего решения для кадрового электронного документооборота Nopaper разработала модуль приема, который поможет сэкономить время и деньги компании при найме сотрудников на работу. Об этом CNews сообщили представители компании Artsofte.

В среднем найм кандидатов на одну-три вакансии стоит 25% годового оклада будущих сотрудников. А по подсчетам аналитика, «ошибка найма», когда компания потратила деньги и на процесс найма, и на процесс увольнения, обходится компании в среднем в 1 млн руб. Одной из причин такой ошибки может стать недостаточное внимание к проверке анкеты и данных кандидата.

Например, компания нанимает главного бухгалтера, и при заполнении анкеты он скрыл, что является банкротом, и подал не те данные. При физическому лицу, признанному банкротом, запрещено: в течение трех лет руководить и иным образом управлять делами большинства юридических лиц; в течение 10 лет занимать руководящие должности в кредитных организациях; в течение пяти лет управлять делами частных пенсионных и инвестиционных фондов.

В итоге тратится время и ресурсы на проверку, оформление, обучение, адаптацию, а впоследствии и увольнение этого сотрудника.

Появившийся не так давно модуль приема — это инструмент, который переводит в электронный вид все процессы и документы, связанные с оформлением сотрудника на работу. С ним компания не напугает будущего сотрудника бумажной волокитой, теперь кадровые процессы переведены в электронный вид. А кандидату больше не придется заполнять вручную все поля анкеты в течение одного-двух дней, боясь ошибиться.

Автоматическое распознавание документов позволит не совершить ошибку, как кандидату, так и кадровому специалисту, а вся информация из документов автоматически загрузится в интегрированную с Nopaper систему «1С».

Раньше кадровый специалист вручную проверял данные сотрудника, самостоятельно заводил сведения о нем в «1С», создавал «прием на работу», готовил документы и прочее-прочее — все это занимало от трех до пяти рабочих дней. Сейчас он может на основании анкеты сразу создать прием на работу. Все данные, предоставленные кандидатом, автоматически создаются в «1С», и кадровому специалисту ничего не нужно будет заводить руками. В электронном виде кадровый специалист может сформировать трудовой договор, приказ о приеме, маршрут по которому документ должен уйти. И все это займет один день.

Сервис помогает также оформить сотрудников на работу без бумаги и личных встреч, что тоже влияет на экономию времени.

«Вы можете гибко настроить анкету кандидата под ваш бизнес-процесс: добавить подписание анкеты, проверку службой безопасности, отправлять оффер вместе с анкетой. Собрать любой процесс можно всего за один день — это отличает нашу технологию от других решений», — сказала Мария Кириченко, руководитель продукта Nopaper.