На трассе М-11 открыто движение беспилотного транспорта с применением первого цифрового двойника магистрали

В Ленинградской области в ходе старта движения беспилотных грузовиков запущен высокоточный цифровой двойник участка магистральной трассы М-11 «Нева». Это первая цифровая высокоточная модель скоростной автомагистрали в России, содержащая не только трехмерную цифровую карту дороги, но и динамические данные о дорожной ситуации в режиме реального времени. Такой цифровой двойник позволит обеспечить безопасное движение беспилотного и подключенного транспорта за счет своевременного информирования об изменениях на пути движения на десятки километров вперед.

Первый российский цифровой двойник автомагистрали является инициативой Минтранса России в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры». Он создается ФАУ «РОСДОРНИИ» и компанией «Софттелематика» (входит в концерн «Телематика») на базе технологии связи V2X (vehicle-to-everything — автомобиль, подключенный ко всему) для обеспечения безопасного движения высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на магистралях.

Цифровой двойник скоростной трассы М-11 — это высокоточная цифровая карта магистрали, дорожной инфраструктуры и V2X-платформа для взаимодействия с автономным транспортом. Он содержит центр управления, который объединяет в себе массивы данных о дороге и отражает изменения дорожной ситуации в реальном времени. Для этого цифровой двойник подключен к действующей интеллектуальной системе дороги — автоматизированной системе управления дорожным движением. Это позволяет дополнить систему управления ВАТС фактическими данными от дорожной инфраструктуры о трафике, метеоусловиях, дорожно-транспортных происшествиях, любых динамических изменениях и инцидентах на протяжении всей трассы. В свою очередь, умная дорожная инфраструктура получает данные о движении беспилотного и подключенного транспорта, обеспечивая координацию и управление транспортными потоками на магистрали.

«Первый участок сегодня запущен и до конца этого года будет поэтапно создан цифровой двойник всей трассы общей протяженностью 610 км. Такая динамичная цифровая модель дороги обеспечивает геопозиционирование объектов дорожной инфраструктуры с дециметровой точностью и необходима для безопасного движения беспилотного транспорта по маршруту. Также создаваемый цифровой двойник поможет сформировать стандарты, задать технические и технологические требования к дорожно-транспортной инфраструктуре беспилотных логистических коридоров. Тиражируемая целевая архитектура поможет усовершенствовать алгоритмы использования высокоавтоматизированных средств в реальных дорожных условиях для запуска беспилотных автомобильных дорог», – сказал заместитель генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ» Павел Ручьев.

«ВАТС получают информацию об окружающей дорожной обстановке с помощью сенсоров, лидаров и видеокамер, дальность которых ограничена физической зоной видимости. Применение беспилотным транспортом цифрового двойника на базе V2X с реальными данными от умной дороги даст возможность видеть события, находящиеся за границами сенсорных систем автомобиля. За счет этого повысится безопасность движения и увеличится крейсерская скорость движения ВАТС на магистралях, что крайне важно для экономической эффективности коммерческих беспилотных грузовых перевозок», – отметил Дмитрий Казаринов, генеральный директор компании «Софттелематика».