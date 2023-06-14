iSimpleLab запустит пилот на площадке АФТ по использованию среды открытых API

Российский разработчик ПО для банков iSimpleLab и «Ассоциация Финтех» (АФТ) подписали договор об информационно-технологическом партнерстве. В рамках пилотного проекта компания отработает взаимодействие с финансовыми организациями с использованием среды открытых API. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

В рамках пилотного проекта предполагается использование открытых API в системе дистанционного банковского обслуживания iSimpleBank 2.0 для обеспечения взаимодействия со всеми участниками рынка.

По результатам «пилота» в Ассоциации пройдет тестирование ПО компании iSimpleLab на соответствие стандартам открытых банковских интерфейсов. Эксперты АФТ проконсультируют участников проекта по вопросам разработки и внедрения решений на основе открытых API. Также компания iSimpleLab получит помощь в процессе тестирования в технологической песочнице Ассоциации и на этапе проверки ПО на соответствие стандартам.

«Открытые API позволяют компаниям создавать инновационные продукты и сервисы за счет эффективного обмена данными, делать пользовательский путь удобным и бесшовным. «Ассоциация Финтех» предоставляет на своей площадке участникам рынка возможность пилотировать инициативы и тестировать решения на основе открытых API, проходить сертификацию ПО на соответствие требованиям Банка России. Чем больше компаний из самых разных отраслей станут участниками среды открытых API, тем больше новых и полезных решений получит рынок», — сказал генеральный директор «Ассоциации Финтех» Максим Григорьев.

«Компания iSimpleLab имеет многолетний опыт в области построения открытых API. По нашему мнению, преимущества открытых API выражаются не только в одновременной разработке фронта и бэка разными командами, но и в создании эффективной среды для партнеров, клиентов и финтеха. Наш опыт работы с банками по развитию API для решения конкретных задач позволит нам в партнерстве с АФТ эффективно продвигать проекты согласно стандартам открытых банковских интерфейсов», — отметил генеральный директор iSimpleLab Алексей Толкачев.

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«Ассоциация Финтех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка как межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора. В настоящий момент в состав АФТ входят: Банк России, Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк», Газпромбанк, «Национальная система платежных карт» (НСПК), «Киви банк», «Ак барс банк», «Тинькофф банк», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, ДОМ.РФ, «Московская биржа», «Страховой дом ВСК»; ассоциированные члены: Совкомбанк, ПСБ, РНКО «Платежный центр», МТС, «Ростелеком», «Мегафон», Росбанк, «Почта банк», «Абсолют банк», «Альфастрахование», ««Капитал лайф», «Московский кредитный банк», «Кредит Европа банк (Россия)», «Банк русский стандарт», «Банк синара», «Яндекс», «Ингосстрах», Yadro, Atomyze, «Центр инвест», «ОТП банк».

iSimpleLab (ООО «Айсимпллаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это платформа ДБО российского производства. Является централизованным решением, имеет промышленный API-интерфейс. Помимо развития классических продуктов – интернет-банка и мобильных приложений для устройств с операционными системами iOS и Android – компания iSimpleLab ведет разработки в области интерфейсов коммуникации банка и клиента. iSimpleLab входит в консорциум iCAM Group.