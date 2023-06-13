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«Ростелеком» разработает систему анализа перемещения населения для правительства Свердловской области

«Ростелеком» продолжает обеспечивать Свердловскую область умными сервисами. Провайдер создаст программно-аппаратный модуль «Анализ геоданных» для правительства Среднего Урала. Он станет частью Региональной геоинформационной системы (РГИС), которую сейчас активно развивают в регионе.

Михаил Пономарьков, министр цифрового развития и связи Свердловской области, сказал: «Геоинформационная система – это один из важных инструментов цифровой трансформации региона, которую мы ведем по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Ее внедрение повысит эффективность управления социально-экономическим развитием области за счет формирования единого, полного, непротиворечивого информационного пространства Свердловской области. В базе системы находится уже 150 слоев информации. Новый модуль поможет на основе агрегированных статистических данных анализировать суточную и сезонную миграцию жителей области, и на их основе принимать управленческие решения».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «Разработанный "Ростелекомом" модуль "Анализ геоданных" выведет региональную геоинформационную систему на новый аналитический уровень, позволив учитывать информацию о жителях. Благодаря комплексу, который строится на больших данных, власти смогут оперативнее реагировать на запросы и проблемы населения».

Модуль «Анализ геоданных» поможет муниципальным и региональным органам власти принимать взвешенные решения по устойчивому развитию Свердловской области. Система позволит оптимизировать территориальное планирование, а также модернизировать транспортную инфраструктуру и маршрутную сеть.

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома», сказал: «Наша команда создаст и развернет программно-аппаратный модуль "Анализ геоданных". Он будет обрабатывать данные о численности населения Свердловской области и его перемещении по территории региона. Полученная информация отразит изменение количества жителей в зависимости от времени, целей и условий пребывания на Среднем Урале. Гибкие настройки сервиса позволят изменять фильтры, исходя из потребностей правительства».

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