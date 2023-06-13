«Рольф» модернизировал фирменное приложение

«Рольф» и Napoleon IT начали сотрудничество по развитию и улучшению мобильного приложения «Мой Рольф». Цель компании – разработать SuperApp приложение, отвечающее всем потребностям пользователей автомобильного сегмента. Благодаря модернизации нового приложения за год увеличились важные для бизнеса метрики: количество установок, лиды по направлению «Автомобили с пробегом», доля записей на сервис и средний чек. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

В конце 2022 г. «Рольф» решил модернизировать мобильное приложение, которое существовало на тот момент уже около семи лет с аудиторией в 200 тыс. пользователей.

Развитие мобильного приложения позволяет учесть все факторы взаимодействия пользователей с брендом. Исходя из приоритетных направлений развития перед новой объединенной продуктовой командой «Рольф» и Napoleon IT были поставлены следующие задачи: разработка взаимной карты ценностей, которая формируется из понимания целей компании и пользователя; UX/UI аналитика, где необходимо исследовать примеры решения проблемы как отдельных пользователей, так и всех функциональных воронок с точки зрения конверсий, удобства и простоты; аналитика и адаптация организационной и управленческой структуры команды и процессов поставки продукта; разработка функционала и внедрения процесса самообслуживания и ЭДО. Например, больше не нужно после сервисного обслуживания автомобиля хранить кучу листов диагностики и документов, благодаря функционалу электронного документооборота; оцифровка процесса взаимодействия клиента и отдела сервиса (запись на сервис и подписание документов и т.д.); создание личного кабинета, в котором собран весь опыт взаимодействия клиента с автомобилем, что делает удобнее и быстрее коммуникацию пользования с мобильным приложением и его услугами.

Сотрудничество началось с процесса передачи мобильного приложения от предыдущей команды разработки. Компания Napoleon IT провела аудит кодовой базы, аудит организационно-управленческой структуры и процессов поставки продукта, ui/ux аналитику, что позволило бесшовно перенять проект.

В рамках улучшения мобильного приложения уже реализованы следующие изменения: переработан UX/UI; с целью повышения лояльности разработана программа лояльности клиентов «Рольф» «Забота»; переработан внешний вид элементов интерфейса и их расположение для повышения удобства приложения; минимизированы задержки и увеличена скорость отклика при работе с приложением; уменьшен размер android приложения со 130 МБ до 61 МБ; добавлено отображение электрозаправок на карте в приложении; обновлен каталог и расширен ассортимент автомобилей, доступных к покупке.

Также новый функционал позволит выставить автомобиль на продажу или записать на сервисное обслуживание через мобильное приложение. При этом данные об автомобиле будут автоматически заполняться после ввода госномера.

За год улучшения и развития мобильного приложения удалось улучшить такие важные для бизнеса метрики, как: доля записей на сервис через приложение увеличилась на 11%; количество установок приложения увеличилось на 50% по сравнению с прошлым годом и достигло 17,5 тыс. в месяц; количество лидов из приложения по направлению «Автомобили с пробегом» увеличилось на 26%; средний чек в приложении увеличился на 20%.

«Времена меняются, и клиенты хотят получать привычный формат онлайн-сервиса, в том числе и в отношении своего автомобиля. Мы активно стремимся сделать взаимодействие с нами через любой канал понятным, удобным и комфортным. Мы искренне верим в то, что сотрудничество с Napoleon IT будет плодотворным и эффективным», — сказал Егор Рожков, директор направления клиентских данных и аналитики «Рольф».

«В портфеле Napoleon IT есть ряд масштабных проектов по модернизации мобильных приложений. Процессы взаимодействия компании «Рольф» с клиентом сложнее, чем в классическом ритейле, так как включают в себя не только продажу автомобилей и комплектующих, но и выкуп, а также услуги сервиса. Перед нами стоит задача улучшить сервис автодилера, создав супер-приложение, и мы уже сейчас видим как оно меняется», — отметил Константин Прайс, коммерческий директор Napoleon IT.

В ближайшей перспективе с помощью приложения можно будет загружать документы, подписывать заказ-наряды, акты и др. Это решение похоже на принцип работы касс самообслуживания в ритейле. Основные задачи клиента решаются в приложении «Мой Рольф», после чего остается только приехать в сервисный центр и передать ключи.

Помимо этого, планируется развивать функционал приложения в направлении персонализации. Система будет предлагать клиентам релевантные рекомендации на услуги и автомобили в приложении индивидуально для каждого клиента. Рекомендательная система учитывает загруженные данные, такие как срок владения автомобилем, срок водительского стажа, год выпуска и т.д.

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«Рольф» — автомобильный дилер с 29 автомобильными брендами в портфеле. Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге.

Napoleon IT ― ИТ-компания, развивающаяся с 2011 г. в трех направлениях: развитии собственных B2B-продуктов в области data science, заказной разработке программного обеспечения, предоставлении образования в сфере ИТ. Основные компетенции: Data Science, Computer Vision, Machine Learning, cloud, highload backend и mobile в отраслях ритейл, промышленность, агротех, финтех.