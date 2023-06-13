Logistix представила отечественную систему управления оборудованием LEAD WCS для роботизированных складов

Logistix представила отечественную систему управления оборудованием LEAD WCS для роботизированных складов.

Решение поддерживает роботизированное оборудование хранения класса AS&RS, системы транспортировки и сортировки грузов российских и зарубежных производителей. К ним относятся лифтовые и карусельные стеллажи, роботы-штабелеры, роботы AGV, системы хранения листового металла, конвейеры, сортеры и другое оборудование.

LEAD WCS через единый интерфейс осуществляет комплексный контроль и координацию перемещения товара и грузов с помощью автоматического оборудования. Для реализации технологического процесса на складе WCS преобразует инструкции от систем управления верхнего уровня WMS или ERP в последовательность команд для программируемых логических контроллеров (PLC), которые в свою очередь принимают сигналы от датчиков и подают управляющие сигналы на исполнительные устройства.

Информация о движении товара в режиме реального времени используется для эффективного управления потоком материалов с учетом текущей загрузки и состояния конкретного оборудования. Системные алгоритмы позволяют использовать стратегии оптимизации, такие как динамический выбор оптимального маршрута транспортировки, а также корректировать его в случае отказа оборудования.

«Уход из России большинства международных поставщиков оборудования заставил многие предприятия задуматься о поиске альтернативного ПО. Наше решение в сочетании с наработанной экспертизой проектной команды позволяет в короткие сроки импортозаместить управляющий софт от зарубежных вендоров даже в условиях отсутствия документации, тем самым обеспечить непрерывность технологического процесса предприятия», – отметил Дмитрий Блинов, управляющий директор Logistix.

Архитектура решения обеспечивает высокую масштабируемость при изменении бизнеса и для поддержки экспоненциального роста транзакций, а также обеспечивает возможность подключения любого вида оборудования независимо от поставщика. Интеграция со смежными информационными системами осуществляется через штатный API.

Важной отличительной особенностью LEAD WCS является оптимизация работы оборудования на складе. Система позволяет автоматически распределять задания между различными устройствами, выстраивать маршрутизацию перемещения товаров и повышать плотность хранения. Также система осуществляет мониторинг состояния оборудования и предотвращает возникновение конфликтов и аварийных ситуаций, обеспечивая высокую надежность и точность операций на складе.

Интегрированная система визуализации предлагает операторам обзор всех событий в режиме реального времени. Система имеет встроенный модуль 3D-визуализации для мониторинга склада и веб-интерфейс для управления оборудованием как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Решение LEAD WCS может быть использовано самостоятельно и легко интегрируется с другими WMS-системами. Также оно является частью полнофункциональной системы управления складом LEAD WMS.