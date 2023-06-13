CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Импортонезависимость
|

«Лаборатория числитель» представила отечественную систему мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт»

Российский разработчик программного обеспечения «Лаборатория числитель» выпустил на рынок новый продукт — отечественную систему мониторинга «Пульт» на основе открытой программной платформы Zabbix. Решение входит в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории числитель».

В основе решения — открытая программная платформа Zabbix, дополненная новым функционалом. Компании, которые уже используют в своих инфраструктурах Zabbix, смогут перейти на отечественное решение без потери качества мониторинга и получить квалифицированную техническую поддержку.

Доработки системы были реализованы на нескольких уровнях: разработана встроенная поддержка СУБД ClickHouse для повышения производительности при работе с большим объемом данных; внедрен набор уникальных шаблонов мониторинга для различного оборудования, баз данных и систем. Шаблоны доступны сразу после инсталляции решения; разработан отдельный модуль отчетности, работающий независимо от реализованного в Zabbix функционала; развертывание системы осуществляется в контейнерах, что позволяет ускорить процесс установки и обеспечить дополнительный слой отказоустойчивости.

«Многие Enterprise-заказчики использовали Open Source решение Zabbix. Эта система мониторинга достаточно глубоко интегрирована в ИТ-ландшафт многих компаний. Сегодня мы наблюдаем рост спроса на российские системы мониторинга с вендорской поддержкой. Внедрение продукта “Пульт” позволяет бесшовно перейти на отечественное решение с повышенным уровнем производительности и отказоустойчивости, уже привычным для пользователя интерфейсом и получить техническую поддержку в любое время. При этом мы стремимся постоянно развивать наш продукт — на 2023 г. запланированы обновления по нескольким направлениям», — отметила Мария Беляева, директор по развитию продуктов «Лаборатории числитель».

***

«Лаборатория числитель» — российский разработчик программного обеспечения. На рынке с 2019 г. Специализируется на создании собственных продуктов в области контейнерных платформ, DevOps, облачных решений и мониторинга.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти удвоили субсидии разработчикам российского «железа». Выручка прошлых проектов превысила 40 миллиардов

Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация

Будущий конкурент «Микрона» и «Ангстрема» трижды не смог найти важного подрядчика, без которого не начать выпуск новых чипов

В России впервые робот возбудил дело против человека

Руководителей госорганов оценят не только по внедрению российского ПО и ИБ, но и по ведению «Вконтакте»

«Ростелеком» создает «Ягу» и «Ежку», которые заменят в России Jira и Trello

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

10 главных мифов об электромобилях

6 способов нагреть воду, когда отключили горячее водоснабжение

Вместо игр и YouTube: полезные приложения для детей

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между открытым и глубоким космосом

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет
Показать еще