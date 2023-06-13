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«Крайон» будет внедрять «Турбо трекинг»

ИТ-консалтинговая компания «Крайон» и разработчик линейки решений «Турбо «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества планируется реализация проектов внедрения ИТ-решения для управления проектами и задачами «Турбо трекинг». Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

В 2019 г. компания «Крайон» вышла на российский рынок. За небольшой срок она заняла лидирующие позиции на ИТ-рынке в области автоматизации бизнес-процессов, управления и оптимизации ИТ-инфраструктуры.

В рамках партнерства «Крайон» планирует развивать продажи решения для управления проектами и задачами на платформе «Турбо» на локальном рынке. Среди ключевых модулей «Турбо трекинг»: оперативное планирование работ, управление службой поддержки пользователей, планирование проектов, единое хранилище документации. Встроенная среда разработки позволит партнеру создавать собственные расширения продукта.

Аркадий Золотовицкий, директор направления бизнес-приложений «Крайон»: «Нашим приоритетным направлением сотрудничества является решение «Турбо трекинг» и его применения для автоматизации задач управления проектами. Экспертиза сотрудников компании «Крайон» позволяет максимально продуктивно и с минимальными затратами обеспечить внедрение «Турбо трекинг», адаптацию процессов продуктов других вендоров на трекинг и миграцию данных».

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Компания «Крайон» — ИТ-консалтинговая компания в сфере цифровизации бизнеса. Компетенции «Крайон» сосредоточены в области поставок ПО и оборудования любой сложности, а также технической поддержки как российских, так и зарубежных вендоров. В каждом из основных направлений «Крайон» выполняет проекты, подразумевающие под собой оказание таких услуг, как: консалтинговые, интеграционные, разработка решений на заказ и др.

«Консист бизнес групп» — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 г., входит в группу «Ланит». Группа работает на рынке ИТ-консалтинга и заказной разработки. Является разработчиком отечественной программной платформы «Турбо» и линейки прикладных решений на ее основе. Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек.

«Турбо» — это линейка отечественных программных продуктов из Реестра российского ПО для разработки бизнес-приложений и комплексной автоматизации деятельности предприятий. Основу линейки составляет платформа «Турбо Х». Это 100% отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов. «Турбо Х» работает на Windows и Astra Linux, совместима с многопроцессорными серверами «Эльбрус» и поддерживает все известные СУБД. На платформе созданы и успешно работают готовые корпоративные информационные системы управления в категориях ERP, EAM, EPM и др., а также более 50 отраслевых партнерских разработок.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.

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