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«Бенкала» автоматизировала ТОиР за счет внедрения «1С:ТОИР Корп»

Горнорудная компания «Бенкала» из Казахстана автоматизировала процессы ТОиР. За счет внедрения решения «1С:ТОИР Корп» и интеграции с системой «1С:Комплексная автоматизация» удалось сократить время длительности неплановых простоев оборудования, на 80% уменьшилось время на подготовку данных для формирования бюджета и время на списание ТМЦ. Планируется тиражировать решение на другие производственные площадки компании.

ГРК «Бенкала» занимается открытой добычей и переработкой железной руды в Казахстане. Офис компании находится в городе Актобе, а рудник располагается в северной части Айтекебийского района Актюбинской области. В компании работают 200 человек. Компания осуществляет добычу железной руды силами экскаваторной техники марок Hitachi и Kobelko с дальнейшей перевозкой руды самосвалами БелАЗ до комплекса дробления. Погрузочный участок компании представлен парком погрузчиков разных марок как китайского, так и японского производства.

«1С:ТОИР Корп», или «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования Корп» — это специализированное решение класса EAM (Enterprise Asset Management), разработанное на платформе «1С:Предприятие 8.3», что означает наличие у него гибких настроек, функций конфигурирования и масштабирования. Решение оцифровывает процессы технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) оборудования и других материальных активов. Разработчиком и ведущим интегратором «1С:ТОИР Корп» в России и странах СНГ является компания «Деснол софт» — российский центр компетенций по цифровизации управления активами.

С какими сложностями сталкивались специалисты ТОиР горнорудной компании «Бенкала» до старта автоматизации? Во-первых, формирование бюджета на ТОиР было затруднено из-за отсутствия прозрачной оцифрованной базы данных и актуальной информации по выполненным ремонтам и их обеспечению. Во-вторых, нередкие аварии становились причиной длительных простоев техники, что негативно сказывалось на прибыли компании.

Менеджер проектов УК «E4 Capital» (управляющая компания ГРК «Бенкала») Асхат Султаналиев сказал: «До старта проекта учет ТОиР велся в Excel. Горный диспетчер заносил в сводный файл время работы техники и время простоя с указанием причины (в том числе и результаты выполнения ремонтных работ). Далее информация передавалась механику, который выезжал на место аварийной остановки для расследования ее причины. Если дефект можно было устранить на месте, работы производились в карьере. Если оперативно выполнить ремонт не было возможности, технику перевозили на ремонтную площадку. Информация о неисправностях фиксировалась в бумажном бортовом журнале. Плановое техническое обслуживание фактически не проводилось, чаще занимались «тушением пожаров». Наработка техники учитывалась вручную, «дедовским» способом: водители-операторы указывали пробег и моточасы в путевых листах. Планирование ТМЦ для проведения работ выполнялось по факту выхода из строя оборудования, и это приводило к длительным простоям в связи с ожиданием запасных частей. Аварийный запас формировался некорректно: у механиков не было понимания, какие запчасти нужны через несколько месяцев/полгода/год. Причины аварий не исследовались — ни у технических специалистов, ни у руководства компании не было точной информации о стоимости владения техникой, то есть мы не видели, какие затраты уходят на ТО и ремонты».

С марта по октябрь 2022 г. компания «Деснол софт» реализовала проект автоматизации управления ремонтами, внедрив и адаптировав решение «1С:ТОИР Корп» под специфические требования ГРК «Бенкала», а также выполнив интеграцию с системой «1С:Комплексная автоматизация» (1С:КА).

В результате реализации проекта на 80% уменьшилось время на подготовку данных для формирования бюджета по ТО, и на столько же сократилось время на списание ТМЦ. Планирование расходов на ТОиР стало прозрачным, быстрым, а сам бюджет стал иметь реальное обоснование. По итогам налаженного оперативного планирования ТО и формирования планов-графиков планово-предупредительных ремонтов (ППР) сократилось время простоев, связанных с аварийными ремонтами. Кроме того, на 20% сократилась длительность ремонтов. На 90% ускорилась обработка и подготовка заказов (заявок).

Проект автоматизации ТОиР позволил структурировать нормативно-справочную информацию (данные НСИ) в учетной системе «1С:Комплексная автоматизация». В компании подготовлена база для анализа коренных причин ремонтов и простоев оборудования.

«Теперь у нас появилась возможность планировать закупку необходимых запасных частей на более долгий период времени, — сказал Асхат Султаналиев. — При этом закупка обоснована и не приводит к переизбытку на складе. С внедрением «1С:ТОИР Корп» мы можем быстро формировать обоснованную потребность в запасных частях при составлении бюджета. Сейчас мы имеем возможность накапливать статистику по отказам и простоям для дальнейшего анализа и ведем учет затрат на обслуживание в разрезе единиц техники».

По результатам внедрения и использования решения «1С:ТОИР Корп» в ГРК «Бенкала» в 2023 г. руководством было принято решение о тиражировании на другие производственные площадки компании.

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