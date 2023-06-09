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Цифровизация ИТ в госсекторе
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В Подмосковье провели более 100 тыс. цифровых проверок спортплощадок

С помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» в регионе контролируют содержание спортивных объектов. С начала года проведено уже более 100 тыс. проверок. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Весной и летом число посетителей спортивных площадок увеличивается. В Подмосковье на цифровом контроле находятся более 12,4 тыс. открытых и крытых объектов. Чтобы спортивные сооружения были безопасными для жителей, сотрудники управляющих организаций используют мобильное приложение и ежедневно проверяют качество уборки и состояние инвентаря», – отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

В мобильном приложении «Проверки Подмосковья» можно отслеживать состояние освещения и ограждения, покрытия и инвентаря, качество уборки в местах общего пользования, содержание раздевалок, выявлять наличие мусора и посторонних предметов, фиксировать наличие QR-кодов «Спорт Подмосковья». Специалист управляющей компании каждый день проводит осмотр и фотофиксацию объекта по чек-листу. Результаты проверки автоматически направляются модератору – сотруднику администрации городского округа. Если он выявляет недочеты, то может вернуть задание исполнителю на доработку.

Модуль по контролю за состоянием спортивных площадок запустили в 2021 г. Цифровые проверки в Подмосковье также проводят на детских площадках, в школах и социальных учреждениях, в многоквартирных домах, парках, на стройплощадках, автовокзалах и т.д.

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