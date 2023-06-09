Операционная система «Атлант» теперь представлена в портфеле OCS

OCS Distribution, федеральный ИТ-дистрибьютор, и российский разработчик компания «Атлант», входящая в группу компаний Applite, начали сотрудничество в сегменте программного обеспечения.

В рамках партнерства OCS будет продвигать операционную систему «Атлант», которая обеспечивает гарантированное дистанционное управление рабочими станциями крупных территориально распределенных компаний. ОС «Атлант» входит в реестр Минцифры и подходит для реализации проектов по импортозамещению в государственных учреждениях.

Кардинальное отличие от других операционных систем заключается в новой технологии сборки ОС на стороне конечного устройства (АРМ, сервер): каскадно-монтируемая файловая сборка «слоев» layers. Данная технология запатентована (патент №RU2751215C1) и предоставляет возможность централизованно управлять сетью АРМ с любого устройства с помощью веб-интерфейса. Также ОС «Атлант» имеет возможности: удаленно и гарантированно устанавливать, обновлять, удалять программное обеспечение (ПО) на всем парке АРМ или на любой его части; централизованно и оперативно обновлять ядро операционной системы как отдельный модуль; осуществлять шаблонизацию ПО, группировать наборы ПО в зависимости от ролей АРМ в сети; возвращаться в предыдущее состояние в случае внештатной ситуации; выбирать и менять интерфейс операционной системы в зависимости от нагрузки на аппаратную часть и предпочтений пользователя.

Использование заказчиками ОС «Атлант» способствует минимизации рисков остановки бизнес-процессов компании и обеспечивать быстрое масштабирование ИТ-инфраструктуры, так как создание новых рабочих мест происходит в несколько кликов благодаря шаблонизации наборов ПО.

Сотрудничество с компанией «Атлант» позволит OCS расширить предложение в сегменте операционных систем, разработанных в России. Продвижением программных продуктов займется департамент информационной безопасности и программного обеспечения. Эксперты дистрибьютора готовы оказать партнёрам и их заказчикам консультации по решениям и проработке пилотов.