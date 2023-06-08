Треть родителей в России волнует проблема детской цифровой зависимости

По данным нового исследования «Лаборатории Касперского»*, почти треть (30%) опрошенных родителей в России волнует проблема детской интернет-зависимости. Больше половины (54%) считают, что современные дети зависимы от гаджетов и интернета. Такого мнения о своем ребенке придерживается каждый пятый. Эксперты по кибербезопасности подчеркивают, что такое заключение может дать только специалист, и, если опасение родителей подтвердится, семье необходимо обратиться за квалифицированной помощью. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Примерно каждый восьмой (13%) согласен, что зависимость от гаджетов и интернета проявляется не только в том, что ребенок очень много времени проводит у экрана. Интересно, что больше половины детей (57%), также принявших участие в этом опросе, отметили, что, на их взгляд, родители много времени проводят в смартфонах или за компьютером.

Каждый четвертый уверен, что зависимость от цифрового мира формируется не только из-за того, что дети много времени проводят за устройствами, а вследствие комплекса факторов. Однако взрослые не всегда понимают, как зависимость проявляется на самом деле. По мнению каждого десятого, то, что сегодня многие принимают за зависимость от гаджетов, не является таковой в классическом ее проявлении.

Интернет и гаджеты — естественная среда для современных детей. Поэтому в большинстве случаев речь идет не о зависимости, а о том, что они не представляют своей жизни без технологий. Такого же мнения придерживаются, по данным опроса, больше четверти родителей (27%).

«Конечно, случаи цифровой зависимости у детей встречаются, и это серьезная проблема. Однако такое заключение может дать только квалифицированный специалист, он же поможет справиться с проблемой, — отметил Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности. — Восприятие времени у детей часто отличается от того, как его ощущают взрослые. Поэтому родителям важно помогать детям развивать позитивные навыки цифрового поведения и привычки, учить их не злоупотреблять экранным временем. В этом могут помочь программы родительского контроля, благодаря которым можно составить расписание использования устройств, настроить лимиты для определенных приложений».

* Опрос проведен компанией «ОнИн» по заказу «Лаборатории Касперского» в мае-июне 2022 г. в России среди родителей и их детей школьного и дошкольного возраста. Всего опрошено 2032 человек: взрослых и детей.