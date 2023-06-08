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Sitronics Group создала систему диспетчеризации и управления ЦОДами

Sitronics Group создала систему диспетчеризации и управления ЦОДами. Решение интегрирует в одном цифровом пространстве актуальную информацию о сетевом и инженерном оборудовании дата-центра, помогает контролировать состояние систем обработки данных, энергоснабжения и кондиционирования.

Цифровая трансформация стратегически значимых отраслей экономики требует бесперебойной работы дата-центров. Центр обработки данных (ЦОД) – это десятки инженерных систем, сотни единиц оборудования и десятки тысяч параметров, которые необходимо контролировать. Специалисты департамента технических решений Sitronics Group, имея 15-летний опыт в строительстве центров обработки данных, создали автоматизированную систему для их диспетчеризации и управления (АСДУ).

Система состоит из локальных подсистем, которые решают основные задачи: выравнивают уровень загрузки площадей ЦОДа, оптимизируют потребление энергоресурсов, выдают отчеты для планирования развития инфраструктуры предприятий. Система фиксирует показатели холодо- и электроснабжения, состояние серверных шкафов, создает отчеты по событиям и технологическим параметрам. Предприятиям со множеством ЦОДов решение позволяет выровнять уровень загрузки площадей ЦОДов, оптимизировать потребление энергоресурсов, сформировать отчеты для планирования развития инфраструктуры.

«Автоматизированные системы диспетчеризации повышают скорость реакции персонала дата-центра на нештатные и аварийные события, позволяют принимать превентивные меры. По факту мы создаем единое цифровое пространство, в котором консолидирована вся необходимая для бесперебойного функционирования ЦОД информация», – сказал вице-президент по технике и эксплуатации Sitronics Group Алексей Морозов.

АСДУ обеспечивает своевременное обнаружение неисправностей и оперативное оповещение о нештатных ситуациях, сокращает время локализации отказов, вызывающих аварийные события, показывает наиболее оптимальные рекомендации по настройке оборудования, а также интегрируется с ITSM-системами предприятия.

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