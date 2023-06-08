«Ростелеком» в Арктическом регионе создаст цифровую систему весогабаритного контроля

«Ростелеком» создаст на Ямале цифровую систему весогабаритного контроля. На дорогах округа заработают девять автоматизированных пунктов. Их установят на следующих трассах: граница ЯНАО — Губкинский, Коротчаево — Новый Уренгой, Ноябрьск — Вынгапуровский, рядом с постом «Карамовский», на участках Пурпе — Пуровск и Пуровск — Коротчаево. Проект по обеспечению контроля за дорожным движением и грузоподъемностью автомобилей в ЯНАО будет выполнен впервые. Работы проведут в рамках контракта с департаментом транспорта и дорожного хозяйства Ямала. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сергей Шлейгер, начальник отдела технического надзора Ноябрьского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: «Наша задача не только ремонтировать дороги, но и сохранять то, что уже построено. Автоматические пункты, обеспечивающие весовой контроль, в перспективе позволят снизить количество сверхнормативного транспорта и увеличить срок службы асфальтового покрытия. Еще один плюс — повышение уровня безопасности дорожного движения».

В среднем за год по региональным трассам проезжают десятки тысяч машин. Внушительная часть из них — большегрузы. Они наносят серьезный урон дорожному полотну.

Система весогабаритного контроля сможет определять тип автомобиля, его размеры и массу. Также специализированная программа способна считывать данные по осевой нагрузке, считать количество колес транспортного средства, измерять его скорость и вычислять направление движения авто. Все необходимые измерения будут проводиться без остановки или снижения скорости машины в режиме 24/7. Кроме того, умное решение сможет идентифицировать регистрационные знаки транспорта. При необходимости систему легко расширить. Например, дополнительный модуль позволит выявлять автомобили, находящийся в розыске.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «Система весогабаритного контроля — уникальный и новый для Ямала проект. Нам предстоит выполнить огромный объем работы. Сейчас стартовал первый этап строительства автоматизированных пунктов весогабаритного контроля. Работы проводятся на участке вблизи Ноябрьска. Начинкой каждого комплекса станут различные датчики, интеллектуальные модули, лазерные детекторы, камеры фотовидеофиксации и информационные табло. Они будут размещены на расстоянии 250 м от зоны взвешивания. Также мы установим на трассах метеостанции, которые будут отвечать за сбор информации о состоянии дорожного полотна и температуры его нагрева. Все это «завернем»’ в специализированное умное программное обеспечение».

Все данные, собранные пунктом весового контроля, будут передаваться в центр обработки данных. Там информация сможет пройти анализ, после чего система в автоматическом режиме должна перенаправить ее в «Ространснадзор». При выявлении нарушений федеральная служба будет выносить постановления и выписывать штрафы на собственников транспортных средств.

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ПАО «Ростелеком» — Интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.