Nicton автоматизирует продажи на базе отечественной CRM

Nicton, научно-производственная компания, занятая в отрасли никотиновой продукции, внедрила low-code-платформу BPMSoft для оптимизации процессов продаж, повышения их управляемости и прозрачности. BPMSoft – собственная разработка «Ланит омни» (входит в группу «Ланит»). Переход на новое решение занял четыре месяца. Внедрение осуществлено в партнерстве с компанией «Инфоком», команда которой также осуществляет техническую поддержку.

Бизнес Nicton развивается, адаптируясь под текущие реалии рынка, поэтому при выборе low-code-платформы учитывались ее гибкость и простота кастомизации. Переход на новую CRM позволил усилить эффективность маркетинговых активностей и продаж. С начала проекта в ней зафиксировано более 2,5 тыс. новых лидов. В системе накапливается вся информация о клиентах, ассортименте, заказах, платежах и проверке контрагентов на кредитный лимит. Оперируя общими и достоверными данными, специалисты компании определяют самые эффективные каналы привлечения, персонализируют и настраивают маркетинговые кампании.

Автоматизация и стандартизация процессов ускорили работу ключевых отделов: бухгалтерии, склада и логистики. Перед каждым сотрудником стоит четкий план активностей с конкретными KPI, система регулярно уведомляет о задачах и дедлайнах, позволяя оперативно реагировать на любые изменения. Руководители отслеживают динамику процессов и используют расширенную аналитику ресурсов и нагрузки для качественного стратегического и операционного планирования.

Светлана Чугунова, исполнительный директор Nicton, сказала: «Перед нами стояла задача найти такую систему, которая действительно повысит эффективность работ внутри компании. Нам важно, чтобы каждый шаг процесса был прозрачным и управляемым, чтобы наши клиенты получали быструю реакцию на запрос, а мы могли с минимальными сроками и максимальным качеством отправить заказ. Реализовать все это нам помогает платформа BPMSoft».

Виктор Орловский, управляющий партнёр «Инфоком», отметил: «Заказчику нужно было обеспечить оперативный запуск системы BPMSoft для быстрорастущего бизнеса. Оптимально при таких вводных использовать методологию гибкого управления проектами. Мы выбрали фреймворк Scrum и его итеративный подход. Двигались несколькими параллельными стримами из-за большого объёма задач, который нужно было выполнить для каждого из отделов. Самая большая сложность, с которой мы столкнулись, координация всех работ и грамотное выстраивание общей архитектуры. С этим справились наши эксперты, пополнив свой опыт ещё одним интересным и нестандартным проектом».

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит омни», сказал: «Сейчас для российских компаний главной метрикой успеха при реализации ИТ-проектов стала быстрая окупаемость. Платформа BPMSoft объединяет передовые технологии, эффективные инструменты управления, low-code-функционал и поэтому позволяет уже на коротком горизонте приносить ощутимую пользу для бизнеса».