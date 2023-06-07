Softline помогла «Газпром-медиа развлекательное телевидение» обеспечить бесперебойную работу систем хранения данных

Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности Softline обеспечил «Газпром-медиа развлекательное телевидение» («ГПМ РТВ») технической поддержкой оборудования для хранения данных. Инженеры Softline в круглосуточном режиме обеспечивают непрерывную работу серверов холдинга.

После ухода западных вендоров с российского рынка заказчик столкнулся с проблемой отсутствия технической поддержки функционирующего у него оборудования, которое на данный момент невозможно заменить. В то же время бесперебойная работа систем хранения данных является одной из ключевых составляющих успешного функционирования бизнес-процессов «ГПМ РТВ». Для преодоления этих сложностей холдинг объявил конкурс на оказание услуг поддержки. Победу в этом конкурсе одержала компания Softline.

Работа по оказанию поддержки ведется круглосуточно, помощь оказывается в режиме “next business day”, то есть на следующий рабочий день. В случае, если у заказчика произойдет поломка, выход оборудования из строя, в течение двух рабочих дней приедет специалист, который заменит неработающие детали и проведет пуско-наладочные работы. Если возникший вопрос касается программной части, то инженер оперативно окажет помощь в удаленном режиме. У каждого сотрудника «ГПМ РТВ» есть канал связи с технической поддержкой, через который можно оставить заявку, задать вопрос и проконсультироваться со специалистом.

«За последний год уровень специалистов поддержки Softline непрерывно растет: мы регулярно привлекаем новые кадры и проводим обучение персонала работе с системами различных производителей. Учитывая критическую важность работы СХД для телевидения, нельзя не отметить уровень доверия, оказанный заказчиком Softline. Мы рады, что “ГМП РТВ” выбрало нас не только за привлекательную цену, но и по достоинству оценило глубокие познания и высокие компетенции наших специалистов», – сказал Сергей Мартынов, менеджер по работе с крупными медиа в Softline.

«Наибольшее впечатление произвели отдельные инженеры, которые показали высокий уровень профессионализма при общении с нами. На данный момент мы полностью удовлетворены оказываемыми услугами и планируем существенный рост системы с расширением технической поддержки Softline», – отметил Алексей Ракчеев, руководитель отдела инженерной инфраструктуры «Газпром-медиа развлекательное телевидение».