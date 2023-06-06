«Триафлай» — релиз 4.25 — развитие BI-платформы корпоративного управления продолжается

Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) выпустила релиз 4.25 российской BI и DSS платформы «Триафлай». Новый релиз отражает развитие «Трафлай» как BI-платформы корпоративного управления, позволяющей автоматизировать процессы поддержки принятия управленческих решений на основе формирования управленческой отчетности, бюджетирования, планирования, своевременного информирования об изменениях в данных и отчетах. Об этом CNews сообщили представители ГКС.

В новом релизе на дашбордах добавлены возможности: создания динамичных плагинов на основе HTML, CSS и JS, которые можно использовать, например, вместе со встроенными визуализациями или вместо них; поддержки параметра-источника — с его помощью можно контролировать, например, столбцы отчетов на дашбордах. Блоки дашбордов можно переносить между вкладками. При удалении блока можно выбрать, где они будут удалены: блок можно удалить для текущего режима дашборда или для всех режимов.

В процессы вычислений добавлены: фильтр «содержит» для поиска подстроки в строках, а также фильтр «не равно»; в отладку «информация» о расслоениях для вычисляемых показателей. У функции period_in добавлен опциональный аргумент, позволяющий указать тип периода, при котором функция работает.

Значительно расширены возможности аналитики без загрузки данных: ускорен процесс анализа из внешнего источника: добавлена возможность строить не только отчеты, но и реестры по данным из внешнего хранилища. Можно посмотреть выборку из БД и проанализировать ее уже в системе, без необходимости загрузки. Появилась возможность добавить ссылку на поле, если у коннектора выбрана настройка «Не загружать данные». Это позволяет настраивать связи между таблицами. Добавлена поддержка фильтра «отсутствует» для реестров, построенных на данных, не загруженных в систему.

В отчетах и реестрах улучшена верстка панелей действий отчетов, форм и реестров: адаптирована верстку под мобильные устройства, вынесена часть функций в выпадающее меню и заменены иконки на актуальные. Теперь все выполнено в едином стиле. Реализован вывод суммы по столбцам в динамических отчетах и добавлена поддержка компактности в динамических отчетах.

Появились новые возможности для администрирования системы: у одного пользователя теперь может быть несколько доменов; можно разграничить доступы на уровне компании, отдела и сотрудника или дать сотруднику доступ к данным по нескольким направлениям в компании. Есть возможность увидеть статус выполнения некоторых асинхронных задач, а также остановить долгие задачи, в том числе, загрузки коннектора.

Среди прочих изменений надо отметить следующие: если у сбора поменялся рабочий процесс, теперь не нужно создавать новый шаблон. Достаточно обновить рабочий процесс сбора (для конкретного шаблона или нескольких шаблонов). Аналитические признаки в аналитической панели теперь можно показывать в группах, а также реализована единая верстка для всех всплывающих окон.

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Компания «Доверенная среда» — российский разработчик аналитической платформы «Триафлай». Входит в состав «Национальной компьютерной корпорации» (НКК). Деятельность компании сфокусирована на развитии платформы для создания прикладных решений анализа данных, поддержки принятия решений, ситуационного управления и планирования для крупных предприятий и холдингов.

«Триафлай» — российская BI-платформа корпоративного управления, позволяющая настраивать решения без программирования и без глубоких знаний в области ИТ, быстро находить данные, извлекать и доставлять информацию для различных категорий бенефициаров в нужном им виде. Функционал платформы дает возможность настраивать сложную управленческую отчетность, бюджетирование, бюджетную модель, планирование, строить диаграммы и графики, информировать об изменениях в данных-отчетах (e-mail, telegram, личный кабинет, sms), доставлять информацию в виде интерактивных презентаций, регламентных отчетов, инфопанелей на мобильных устройствах. Платформа позволяет организовать работу по сбору, обработке, анализу информации для больших организационных структур с контролем прав, аудитом работы, организацией верифицированного доступа.

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) — холдинг на российском рынке информационных технологий. НКК — это более 100 ИТ-решений, 30 патентов собственной разработки и ИТ-продуктов. НКК оказывает услуги по всем вертикалям рынка для заказчиков государственного и финансового секторов, ТЭК, телекоммуникационных компаний, предприятий промышленности и машиностроения, ритейла и др. НКК входят компании группы АО «Группа систематика» (ГКС), «Систематика», STEP LOGIC, TopS BI, «Энсис технологии», HeadPoint, «Систематика консалтинг», и ООО «Национальная платформа» — разработчик отечественной ERP-платформы «Ма-3», «РСТ-инвент», «Доверенная среда», Landata, Lanmax.