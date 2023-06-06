Резидент «Сколково» разработал ПО для создания чат-ботов на основе внутренних документов компаний

AutoFAQ, разработчик омниканальной платформы для роботизации поддержки клиентов и сотрудников на основе искусственного интеллекта, выпускает продукт для создания чат-ботов, которые отвечают на вопросы, опираясь на существующие документы в компании. AutoFAQ Xplain позволит руководителям клиентского сервиса, ИТ-поддержки и любых подразделений оперативно внедрять инструменты роботизации без затрат на создание баз знаний.

При этом система будет не просто искать информацию и копировать часть готового текста, а перепишет его в диалоговой форме и даст уточнения по запросу. Периода подготовки к подключению нет, необходимо предоставить текстовые документы в редактируемом формате, например, docx, txt, rtf. Создание чат-бота занимает до 1 дня.

Система ищет релевантные запросу фрагменты текста в документе. При необходимости она задает уточняющие вопросы и для ответа использует только ту информацию, которая находится в документах. Может выдавать ссылку на таблицы или изображения.

Владислав Беляев, исполнительный директор и сооснователь AutoFAQ, сказал: «Еще год назад о генеративных нейросетях мало кто слышал. После громкого запуска ChatGPT все резко изменилось: интерес к нейронкам стали проявлять не только обычные интернет-пользователи, но и бизнес, который увидел в ИИ отличный инструмент для оптимизации клиентского сервиса и поддержки сотрудников. В отличие от ChatGPT, чат-бота которого уже протестировали службы поддержки многих компаний, AutoFAQ Xplain не только адаптирует текст под запрос пользователя, но и полностью контролирует содержание ответов, так как искусственный интеллект обращается только к тем источникам информации, которые предоставляет компания. Таким образом, бизнесу не нужно беспокоиться, что чат-бот предоставит ложную информацию или введет клиента в заблуждение».

AutoFAQ Xplain будет полезен компаниям, в которых хранятся сотни или тысячи страниц документов, в том числе в корпоративной Wiki или Confluence, у которых не было ранее ресурсов на создание отдельных баз знаний, обучение системы собирать вопросы и сопоставлять ответы с обращениями. Прежде подобных решений на российском рынке не было, утверждают разработчики.

Ольга Андриянова, операционный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказала: «AutoFAQ – резидент “Сколково” с 2020 г. Компания демонстрирует уверенный рост выручки, что говорит о востребованности её решений. Она принимала участие в создании информационного чат-бота, работающего во внутреннем контуре “Сколково” и помогающего резидентам получать ответы на различные вопросы по развитию их проектов. Настоящее решение вписывается в мировой тренд на использование искусственного интеллекта в разных сферах деятельности. Ограничение в виде использования конкретных документов и баз знаний для генерации ответов обусловлено спецификой задач, которые решают продукты компании. С точки зрения конечных пользователей, принцип работы, основанный на анализе документов, является наиболее удобным, так как исключает процесс создания баз знаний сотрудниками компании, что ускоряет и упрощает внедрение чат-бота».

Чтобы попробовать новый продукт, необязательно быть клиентом AutoFAQ. Сейчас резидент «Сколково» готов провести тестирование для 50 компаний, которые могут предоставить свои документы и хотят увидеть работу искусственного интеллекта на примере собственных данных и под актуальные бизнес-задачи. Тестирование бесплатное, компании смогут оценить возможности системы и принять решение о необходимости внедрения продукта.

Данные клиентов хранятся либо на серверах заказчика, либо на серверах AutoFAQ, которые размещены у провайдеров, сертифицированных согласно ФЗ-152.