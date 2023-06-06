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Новые возможности для работы команд в VK Teams: до 100 пользователей в видеозвонке и подключение внешних участников

Корпоративный суперапп VK Teams расширил инструменты видеоконференций. В обновленной версии одновременно могут созваниваться до 100 человек. Возможность добавления внешних пользователей по ссылке упростит сотрудничество с партнерами и клиентами. При этом суперапп обеспечивает надежную защиту звонков и данных пользователей.

В обновленной версии сервиса работает автоматический подбор разрешения видео. Технология поддерживает больше участников и экономит заряд устройства. Совместно использовать экран тоже стало проще: даже при низком качестве связи сервис ищет оптимальный баланс, чтобы показывать изображения в высоком разрешении. При необходимости материалы, которые выводит собеседник, можно развернуть на весь экран.

«Видеоконференции стали неотъемлемой частью рабочего процесса. Для того чтобы решать задачи быстрее, каждый из нас проводит по несколько рабочих звонков в день. И мы знаем, как сотрудникам важны качество сервисов и их надежность, — сказал Михаил Чижиков, руководитель коммуникационных продуктов VK Tech. — VK Teams — суперапп для бизнеса, которой каждый день пользуется 10 тыс. сотрудников VK. В то же время мы активно помогаем партнерам внедрить этот удобный и функциональный инструмент для совместной работы команд. Благодаря новым возможностям решение поможет компаниям сделать более эффективным и надежным взаимодействие не только между сотрудниками компании, но и с партнерами и клиентами».

VK Teams можно использовать на всех операционных системах, включая Windows, Mac OS, Linux, а также на смартфонах Android и iOS.

Скоро на платформе появятся новые инструменты: можно будет записывать звонки, использовать чаты внутри видеоконференции и решать больше задач совместной работы.

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