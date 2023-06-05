«Первый бит» перевел бизнес-процессы «Нефтегаз и энергетика» с SAP на «1C:ERP»

ООО «Нефтегаз и энергетика» (Siemens Energy) — локальная компания «Сименс энергетика» в России — мигрировала с системы SAP на «1C:ERP Управление предприятием 2.5» для автоматизации ведения учета по РСБУ. Это позволило сократить операционные и административные расходы и ускорить процесс получения регламентированной отчетности. Об этом CNews сообщили представители ИТ-интегратора «Первый бит».

Ранее компания использовала систему иностранного вендора SAP, но после ухода поставщика с российского рынка была вынуждена незамедлительно мигрировать на отечественное ПО. Команда ИТ-интегратора «Первый бит», офис Спортивная, помогла реализовать проект в кратчайшие сроки (с ноября 2022 по февраль 2023 гг.) благодаря проектной технологии Scrum.

Перед проектной командой стояла цель осуществить переход на ERP-систему не прерывая работу предприятия, а также перенести и сохранить в новой системе исторические бизнес-процессы, включая сквозную нумерацию первичных и внутренних документов. Кроме того, было важно перенести в «1C» уже существующие процессы согласования отпусков, командировочных, административных и представительских расходов.

Чтобы сотрудники ООО «Нефтегаз и энергетика» могли начать работать в новой системе как можно раньше, первым этапом внедрили области управления продажами, складом, производством, закупками, регламентированный учет, казначейство и авансовые отчеты. Также произвели интеграцию со смежными системами: «1С:ЗУП», «1С:Документооборот» и «1С:Бухгалтерия для Узбекистана». В дополнение ко всему доработали внутренние документы и добавили возможность их редактирования, чтобы согласованные документы сразу попадали в «1C:ERP».

Следующей доработкой стал уникальный блок «Учет времени сотрудника», позволяющий осуществлять учет трудозатрат и корректно формировать базу распределения зарплаты; и блок «Учет резервов».

По итогу проекта внедренная система «1C:ERP» стала главным источником информации для инфраструктурных сервисов предприятия, а «1С:ЗУП КОРП» — источником информации для сотрудников, поскольку там хранятся данные по заработной плате, резервам отпусков и бонусам. Все сотрудники предприятия прошли обучение по работе в новой системе.

Импортозамещение EPR позволило компании «Нефтегаз и энергетика» получить полноценную замену SAP, улучшить качество отчетов при сокращении трудозатрат на их подготовку и снизить операционные и административные расходы.

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ООО «Нефтегаз и энергетика» (Siemens Energy) — локальная компания «Сименс энергетика» в России, предлагает портфель для производителей электроэнергии, операторов магистральных сетей, нефтегазовой промышленности и других энергоемких отраслей. Продукты, решения, системы и технологии компании предназначены для добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, производства энергии и тепла на центральных и распределенных ТЭС, передачи энергии и обеспечения стабильности сети. Также сюда относятся технологии для передачи энергии, включая хранение.

«Первый бит» — международная ИТ-компания, занимающаяся автоматизацией бизнеса и интеграцией цифровых решений. Офисы компании расположены в девяти странах мира. За плечами компании 25+ лет работы, более 20 тыс. реализованных проектов для российских и международных заказчиков. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.