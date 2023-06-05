CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Импортонезависимость
|

ATI.SU представила расширение своего API для интеграции с продуктами «1С»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о доступности демонстрационного расширения для интеграции своего API с продуктами «1С». Новое технологическое решение позволяет клиентам компании автоматизировать процесс добавления грузов на сайт непосредственно в учетной системе на базе платформы «1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

В настоящее время ежедневная деятельность множества компаний в России и странах СНГ, связанная с учетом и отправкой грузов, базируется на использовании различных продуктов программной платформы «». Пользователи ATI.SU неоднократно высказывали пожелания о внедрении сервисов компании в интерфейс «1С».

Для этих целей специалисты компании разработали демонстрационное расширение, которое использует возможности API ATI.SU – универсального API для интеграции различных функциональностей «Биржи». Теперь его также можно использовать для интеграции с решением на базе ПО «1С:Управление торговлей». Оформление интерфейса нового демонстрационного продукта максимально приближено к привычному виду сайта ATI.SU.

Такая интеграция позволяет управлять грузами, заведенными в учетную систему «1С», без необходимости переключаться между сайтом и учетной программой. Кроме того, решение также предоставляет возможность оперативно добавить груз на ATI.SU одним нажатием кнопки с логотипом «Биржи» в интерфейсе «1С».

Пользователи «Биржи» могут скачать соответствующие файлы расширения, выложенные в открытом доступе, установить и открыть решение у себя в конфигураторе с помощью готовых пошаговых инструкций. Далее их специалисты по «1С» или приглашенные интеграторы могут протестировать рабочие процессы, изучить подробности организации структуры данных и кода. Затем они могут перенести это решение на свою конфигурацию без лишних затрат времени, воспользовавшись уже готовыми фрагментами открытого кода, которые содержатся в расширении.

Демонстрационное расширение ATI.SU в первую очередь адресовано широкому кругу крупных и средних компаний, выстраивающих процессы автоматизации своего бизнеса на базе «1С».

«Разнообразие продуктов «1С и их рабочих конфигураций делает для нас задачу по созданию универсального решения для пользователей Биржи достаточно сложной. Демонстрационное решение, разработанное на базе нашего API, – это возможность убедиться в работоспособности такой связки и облегчить процесс интеграции. Это еще один шаг к тому, чтобы быть полезным компаниям в дальнейшей автоматизации их логистических процессов», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

***

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский производитель оборудования для ЦОД перенес завод из Шебекино

Когда программисты не нужны. Приглашаем принять участие в секции Low-code в рамках CNews FORUM Кейсы

Санкциям конец? Польша начала собирать Smart-ТВ для России

У россиян отберут привычные онлайн-платежи. SMS с кодами подтверждения на грани уничтожения

Основатель российского суперприложения задолжал 59 млн руб. зарплаты и исчез. Его обвиняют, что он уговорил работника брать кредиты и заложить Mercedes

Экосистема жилищной сферы от Дом.рф объединила 40 цифровых сервисов

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?
Показать еще