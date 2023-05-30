Ритейлеры предпочитают облака с репутацией

67% ритейлеров используют ресурсы публичных облаков для размещения своей ИТ-инфраструктуры, а главный критерий выбора облака – репутация провайдера. Об этом говорят результаты опроса «Крок облачные сервисы», в котором участвовали представители ТОП-50 розничных сетей.

Большинство компаний, использующих публичные облака, начали делать это еще до 2022 г. (55%), 12% - в прошлом году, а 9% планируют переход в ближайшее время. При этом 24% опрошенных сегодня держат всю ИТ-инфраструктуру на собственных ресурсах и пока не собираются пользоваться облачными технологиями. Об этом CNews сообщили представители «Крок».

Чаще всего публичные облака ритейлеры используют для решения сразу нескольких задач: 75% опрошенных размещают в облаке онлайн-магазины и web/mob-приложения для адаптации ИТ-систем к пиковым нагрузкам, 56% респондентов используют облако для разработки и тестирования новых ИТ-решений, 50% – для централизации ИТ-ресурсов и более эффективного управления ими, 37% работают в облаках с PaaS-сервисами для развертывания баз данных, кеширования, поиска и аналитики. Реже всего ритейл обращается к публичным облакам для резервного копирования (18%).

«При выборе облачного провайдера ритейлеры опираются на совокупность нескольких факторов. Прежде всего, это репутация. Она важна для 80% опрошенных. Клиенты, как правило, ориентируются на референсы своих конкурентов, информацию о провайдере в открытом доступе, а также опыт ранних совместных проектов. Согласно результатам нашего опроса 2020 г., репутация была важна всего для 37% респондентов. Такой резкий скачок важности этого критерия (+43%) мы связываем с крупными изменениями на рынке ИТ и сжатыми сроками для миграции в облако. Компаниям необходимо принимать быстрое решение, поэтому они предпочитают доверять проверенным провайдерам», – сказал директор по развитию бизнеса «Крок облачные сервисы» Сергей Зинкевич.

Другими критериями, влияющими на выбор ритейлеров, стали качество технической поддержки и гарантии SLA, предоставляемые провайдером. Они важны для 75% компаний. Более чем 50% респондентов обращают внимание на наличие сервисов информационной безопасности и рассчитывают на снижение затрат по сравнению с закупкой оборудования. Для 40% важно наличие платформенных сервисов. Сегмент PaaS еще не очень развит в российских облаках, однако вслед за спросом он постепенно растет. В частности, «Облако Крок» за последний год внедрила 11 сервисов, направленных на работу с различными типами баз данных, их поиск, мониторинг и анализ, балансировку нагрузки и др.

«Ритейлеры в России активно конкурируют между собой за клиента: организуют быструю доставку, создают удобные web-приложения, запускают акции и распродажи. Они собирают и хранят колоссальные объемы данных. Анализ этих данных позволяет понимать и предугадывать поведение покупателей, и, как следствие, персонализировать клиентский опыт и продажи. За счет data-driven подхода растет лояльность и приверженность клиентов бренду. Все это требует от бизнеса «цифровой зрелости», быстрой и легкой масштабируемости и надежной современной ИТ-инфраструктуры, которую уже практически невозможно построить только на собственном физическом оборудовании. Поэтому запрос на облака со стороны рынка будет только возрастать», — отметил директор по развитию бизнеса в ритейле и FMCG ИТ-компании «Крок» Дмитрий Смирнов.

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«Крок облачные сервисы» – это самостоятельное подразделение компании «Крок», предлагающее рынку облачные услуги и управляемые В2В-сервисы. Облачный-провайдер специализируется на размещении и поддержке бизнес-критичных сервисов заказчиков. Услуги оказываются на базе платформы собственной разработки, а также сети дата-центров с максимально высоким уровнем надежности (Gold Certification of Operational Sustainability).