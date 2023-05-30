«БФТ-холдинг» помог МФЦ Липецкой области повысить скорость оказания госуслуг

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, реализовал интеграцию автоматизированной информационной системы ОБУ «УМФЦ Липецкой области» с четырьмя ведомственными информационными системами посредством СМЭВ. Благодаря этому проекту взаимодействие между МФЦ Липецкой области и органами власти при оказании государственных и муниципальных услуг стало более быстрым и удобным. Сократилось время ожидания заявителей с момента подачи заявки на ряд услуг до получения результата.

Областное бюджетное учреждение «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» создано для обеспечения условий предоставления гражданам и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг. На начало 2023 г. под его управлением находились 25 офисов госуслуг «Мои документы», два отдела МФЦ для бизнеса, два центра оказания услуг для бизнеса и 129 территориальных обособленных структурных подразделений (ТОСП), расположенных на базе сельских администраций и библиотек.

Сегодня отделы МФЦ Липецкой области оказывают заявителям в общей сложности около 400 государственных и муниципальных услуг на базе внутренней информационной системы, пользуясь в том числе сведениями из информационных систем федеральных и региональных ведомств. При этом, согласно методическим рекомендациям, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 27 декабря 2016 г. №844, информационная система МФЦ должна иметь функциональность обмена данными с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

«БФТ-холдинг» реализовал для ОБУ «УМФЦ Липецкой области» проект по адаптации автоматизированной информационной системы региональных МФЦ в рамках ее взаимодействия с информационными системами четырех органов власти: Инспекции гостехнадзора Липецкой области (ГТН), Управления социальной политики Липецкой области (УСП), Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области (УИЗО), Федеральной налоговой службы РФ (ФНС).

Заказчику необходимо было ускорить информационный обмен между МФЦ и перечисленными органами власти, чтобы упростить процедуру и сократить срок предоставления результатов при оказании соответствующих государственных и муниципальных услуг. До этого передача данных о поступающих от заявителей обращениях между МФЦ и этими ведомствами производилась в бумажном виде. Предполагалось провести интеграцию с различными видами сведений по услугам ведомств в СМЭВ 3.

Особенностью проекта является интеграция посредством СМЭВ с информационными системами трех региональных органов исполнительной власти, с двумя из которых (УИЗО и ГТН) такая интеграция производилась впервые. В ходе проекта специалисты «БФТ-холдинга» автоматизировали процесс оказания семи востребованных в МФЦ услуг в соответствии с видами сведений, предусмотренными СМЭВ 3.

Работы были выполнены в несколько этапов. Преимущества, полученные заказчиком по результатам реализации проекта, стали очевидны практически сразу же. За первые 2-3 месяца после сдачи каждого этапа в системе МФЦ Липецкой области было принято около 3 тыс. заявлений в совокупности по всем настроенным услугам. Сроки обмена информацией между МФЦ и органами власти в процессе оказания услуг существенно сократились.

«С внедрением данного решения в МФЦ обеспечивается более быстрый и удобный процесс оказания услуг. Информация о поступившем от заявителя обращении быстрее попадает в ведомство – соответственно, сокращается ожидание результата. Это особенно актуально при оказании услуг в сфере социального обеспечения. Мы продолжим развитие сервисов для обеспечения максимального комфорта граждан в получении госуслуг в МФЦ региона», – сказала Галина Кукушкина, директор ОБУ «УМФЦ Липецкой области».