Innostage разработала решение для построения частного облака

Innostage создала решение для развертывания частного облака InnCloud. Его внедрение позволяет организациям решать задачи комплексной защиты ИТ-активов за счет совместной работы ИТ и ИБ-департаментов. Среди ключевых особенностей нового отечественного продукта — широкие возможности защиты конфиденциальных данных, функция учета выделенных ресурсов и инструменты автоматизации рутинных задач, позволяющие сократить затраты на развертывание ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Новый продукт помогает решить ключевые проблемы, с которыми сталкивается бизнес при построении частного облака. На сегодняшний день многие предприятия используют зарубежные средства виртуализации и управления облаком и не уверены в функциональности и возможностях интеграции отечественных решений.

Информационные системы, развернутые в частных облаках сложнее защищать. Департаменты ИБ часто узнают об изменениях в инфраструктуре лишь после инцидента. Кроме того, им осложняют работу недостаточно функциональные инструменты для контроля развертывания сервисов и согласований изменений на наиболее критичных этапах этого процесса.

Innostage InnCloud помогает обеспечить технологическую независимость и безопасность в условиях необходимости быстрого перехода на российское программное обеспечение. Решение создает по заданным параметрам и с учетом практик ИБ виртуальные сети, машины, правила сетевого взаимодействия, серверы управления базами данных и балансировки нагрузки.

Право доступа к ресурсам InnCloud могут получить пользователи отдельных информационных систем, конкретные группы сотрудников и работники филиалов. Продукт позволяет осуществлять управление доступом на основе ролей, с поддержкой мультитенантной архитектуры.

Решение бесшовно интегрируется с системами мониторинга ИБ-событий, антивирусной защиты, межсетевого экранирования и инструментами учета активов. Выделение ресурсов происходит после согласования со специалистами по информационной безопасности. Все объекты подключаются к средствам защиты.

Продукт спроектирован с учетом особенностей бизнес-процессов в крупных компаниях и обладает стабильной рабочей конфигурацией. Его интеграция позволяет организациям добиться максимально высокого уровня защиты ИТ-инфраструктуры. Они получают возможность настроить автоматический контроль корректной интеграции со средствами защиты и применение ИБ-политик. Также они могут использовать самые современные подходы при обеспечении кибербезопасности: осуществлять микросегментацию, реализовывать концепцию Zero Trust, а также вести учет ИТ-активов и их составляющих.

Продукт предусматривает проактивное привлечение ИТ-департамента к решению задач комплексной безопасности информационных систем: ИТ-специалистам демонстрируются ключевые результаты работы средств защиты. В InnCloud ИБ-специалисты получают возможность согласовывать новые сервисы с точки зрения их киберзащиты еще на этапе развертывания. Кроме того, ИБ-специалисты своевременно получают данные об изменениях в информационных системах.

Внедрение продукта гарантирует организациям выполнение требований регуляторов к импортозамещению: все его компоненты созданы в России. Благодаря автоматизации и оптимизации ряда процессов, которую обеспечивает InnCloud, значительно снижается нагрузка на ИТ-специалистов. Также решение отличает возможность быстрого масштабирования и централизованного управления.

«Российский бизнес столкнулся с рядом вызовов на стыке ИТ и ИБ. Среди них рост количества кибератак, оборотные штрафы и персональная ответственность за утечки, необходимость быстрого импортозамещения зарубежного программного обеспечения. InnCloud оптимально подходит тем организациям, которые намерены заменить на отечественные решения частные облака, построенные, к примеру, на базе VMware. А также тем, кто внедряет виртуализацию на базе OpenStack и собирается приступить к этому процессу», — сказал Айдар Фатыхов, владелец продукта InnCloud.

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Innostage – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности. Innostage оказывает услуги по аудиту и формированию дорожных карт комплексного импортозамещения цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры. Также на базе Innоstage функционирует профессиональный центр противодействия киберугрозам Innostage СyberART осуществляющий комплексный подход к противодействию цифровых угроз за счет превентивного анализа рисков и управления уязвимостями, выявления попыток атак на раннем этапе и немедленного реагирования на них с целью полного нивелирования возможных последствий и устранения причин возникновения инцидентов. Является центром ГосСОПКА.