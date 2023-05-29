Cистема управления доступом RooX UIDM стала совместимой с решением VK для высоконагруженных систем

Компания RooX обновила систему управления аутентификацией и авторизацией RooX UIDM. Теперь решение совместимо с ПО промежуточного слоя для обработки данных Tarantool. Это позволит клиентам обрабатывать информацию о сессиях и профилях пользователей в оперативной памяти, что существенно ускоряет процесс без дополнительных расходов на вычислительные мощности. Об этом CNews сообщили представители RooX.

Система управления аутентификацией и авторизацией RooX UIDM помогает компаниям предоставить удобный и безопасный доступ своим клиентам к IT-сервисам, приложениям и другим продуктам. Она обеспечивает контроль доступа как физических, так и юридических лиц, при этом обладает широкими возможностями по кастомизации и интеграции. Система входит в реестр российского ПО и соответствует стандартам безопасности ГОСТ и ЦБ.

ПО промежуточного слоя Tarantool позволяет быстро создавать высоконагруженные приложения. Оно обладает модульной структурой, в которой можно выбирать отдельные сервисы в зависимости от потребностей компании. Например, база данных на основе Tarantool обладает более высокой скоростью работы, чем традиционные СУБД, за счет размещения в оперативной памяти. Tarantool поддерживает международные и российские стандарты шифрования канала передачи данных.

«Аутентификация и авторизация являются неотъемлемой частью почти любой ИТ-системы. Они необходимы для корректного доступа и использования приложений. Поэтому мы постоянно улучшаем RooX UIDM и работаем над расширением сети партнерских программных продуктов. Совместимость с Tarantool является важным шагом в стратегическом развитии системы», — сказал Константин Корсаков, главный архитектор RooX.

«Команда RooX имеет большой опыт в построении сложной ИТ-инфраструктуры, отвечающей высоким требованиям информационной безопасности. Поэтому совместимость ее системы управления доступом с программным обеспечением Tarantool позволит упростить создание гибких и безопасных ИТ-решений», — отметил Александр Виноградов, руководитель направления Tarantool компании VK.

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RooX — российская ИТ-компания с 11-летним опытом, которая специализируется на управлении доступом и разработке веб-платформ для корпоративного сектора. Решениями компании пользуется около 50 млн пользователей в год.

RooX UIDM — отечественная система управления аутентификацией и авторизацией, входит в реестр российского ПО и соответствует стандартам безопасности ГОСТ и ЦБ.

Tarantool — ПО промежуточного слоя для работы с данными, которое ускоряет цифровые сервисы и снижает нагрузку на core-системы. Сочетает в себе сервер приложений, гибридное хранилище с гибкой схемой данных и мощные средства масштабирования. Оно применяется в банковском секторе, ритейле, телекоме и других отраслях для эффективного создания высоконагруженных приложений. Tarantool создается благодаря взаимодействию VK и сообщества разработчиков.