Умные счетчики МТС помогают обеспечить бесперебойную работу электросетей Хакасии

ПАО «МТС», цифровая экосистема, отмечает значительный рост продаж интеллектуальных приборов учета на базе технологии интернета вещей. Количество умных счетчиков в сети NB-IoT МТС по Республике Хакасия за I квартал 2023 г. выросло пять раз по сравнению с таким же периодом 2022 г. В 80% случаев оборудование используется для контроля за потреблением электроэнергии и повышения уровня безопасности электросетевого оборудования. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Так, одна из крупных электросетевых компаний Хакасии использует умные счетчики, работающие на базе сетей интернета вещей NB-IoT МТС, для контроля доступа на объекты с оборудованием. Счетчики устанавливаются на двери подстанций, складов, трансформаторов. В случае несанкционированного проникновения и появления риска для оборудования, обеспечивающего работу электросетей, ответственные сотрудники оперативно получают оповещения и отправляют бригаду на место инцидента. В результате уменьшается количество аварийных отключений и обеспечивается бесперебойность подачи электричества в квартиры жителей Абакана.

Еще одно решение, которое позволяет сократить время простоя из-за инцидентов на электросети, внедрила крупная сеть автозаправочных станций. Счетчики, которые работают на сети интернета вещей NB-IoT МТС, установлены в щитовых и на электроподстанциях объектов сети АЗС. Решение помогает автоматизировать передачу показаний расхода электроэнергии, а также моментально оповещает о сбое в электросети, позволяя быстро обнаруживать аварии и восстанавливать энергоснабжение автозаправочных станций. Кроме того, умные устройства также следят за безопасностью хранилищ топлива.

«Технологии МТС позволяют выстроить многие рутинные процессы более эффективно. Например, передача показаний расхода электроэнергии происходит автоматически, это позволяет экономить рабочее время сотрудников, которые раньше тратили на это время. Поэтому решения на сети интернета вещей вызывают все больший интерес со стороны электросетевых компаний. Еще одно важное преимущество – используя умные счетчики, можно отследить различные злоупотребления на сетях. И, таким образом, мы получаем действенный инструмент для борьбы с несанкционированными подключениями и хищениями электроэнергии», - сказала директор МТС в Республике Хакасия Олеся Ширяева.

В Хакасии сеть NB-IoT МТС развернута во всех крупных населенных пунктах. Умные устройства, работающие на сети интернета вещей, позволяют сократить затраты и повысить производительность в сфере грузоперевозок, ЖКХ, добывающей промышленности и других отраслях.

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NB-IoT — сеть интернета вещей. Она позволяет устройствам работать до 10 лет без замены батареи, а также обладает улучшенной проникающей способностью, что обеспечивает устойчивый сигнал в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах. NB-IoT работает в лицензируемом спектре частот что гарантирует безопасность передачи данных.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.