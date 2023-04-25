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Отказаться от наличных денег россияне пока не готовы

Пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля могут принять уже в мае. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, готовы ли россияне полностью отказаться от наличных денег. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Число россиян, готовых отказаться от наличных денег, больше всего было в 2014 г. (21%), меньше всего — в период пандемии коронавируса COVID-19 (12%). Сейчас же только 14% готовы перейти на безналичный расчет. Большинство не хотело бы полностью отказаться от наличности (73%): «Нал — это независимость и неподочетность»; «Что делать при отсутствии электричества?». Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Причем чем старше респонденты, тем реже они готовы отказаться от купюр и монет: 23% среди россиян моложе 34 лет и 11% среди респондентов старше 45 лет.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 378

Время проведения: 20-24 апреля 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

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