Российская ИТ-компания GreenData примет участие в конференции CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность»

Low-code технологии продолжают набирать популярность, а их использование становится для бизнеса критически важным. Сначала интерес к решениям определялся повышением скорости повсеместной цифровой трансформации, потом стали актуальны вопросы импортонезависимости и быстрой замены зарубежных решений.

Все это дало новый всплеск заинтересованности в low-code технологиях, так как они позволяют в короткие сроки и с минимальными затратами реализовать цели, стоящие перед бизнесом, при этом учесть особенности компании и удовлетворить уникальные запросы. Зрелость low-code подкрепляется множеством успешных бизнес-кейсов, и мы наблюдаем растущее доверие к технологии.

При этом в связи с возросшим спросом на ИТ-услуги, на рынке сейчас множество инструментов, которые продаются с лейблом low-code. Однако далеко не все из них действительно являются таковыми. Это может привести к неправильному пониманию технологии и ее возможностей. Поэтому важно понимать границы применимости low-code и уметь отличать настоящие low-code платформы от тех, которые просто называют себя такими.

На конференции CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» Игорь Савельев, директор по продажам подразделения продуктового и партнерского бизнеса российской ИТ-компании компании GreenData, расскажет про архитектурные особенности low-code платформ, различия применимости и сложности освоения, а также про то, можно ли создавать масштабные системы с помощью low-code. Участники конференции смогут узнать о возможностях и преимуществах эффективной low-code-платформы и задать все интересующие вопросы представителям компании.

GreenData - разработчик полностью импортонезависимой отечественной low-code платформы. Компания GreenData обладает высоким уровнем экспертизы и более чем 8-летним опытом в области реализации уникальных бизнес-проектов с помощью low-code для крупных компаний. Является резидентом «Сколково».

Платформа GreenData включена в Единый реестр российского ПО и позволяет создавать решения для реализации даже самых сложных бизнес-критичных задач любых подразделений компании.

В основе платформы лежит low-code технология, которая позволяет создавать приложения любой сложности исключительно силами бизнес-аналитиков без использования низкоуровневых языков программирования, тем самым ускоряя и упрощая процесс цифровой трансформации.

При этом функционал платформы подходит для оптимизации работы различных подразделений компании, позволяет легко масштабировать или изменять решения под актуальные задачи, объединять их в единую рабочую экосистему и интегрировать со сторонними сервисами.